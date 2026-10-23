Primul transport de motorină rusească spre SUA. Un petrolier cu 300.000 de barili a plecat spre New York

Nava care asigură prima livrare este petrolierul „Agioi Fanendes”, sub pavilion maltez, deținut de operatorul grec EASTMED (East Mediterranean Maritime Limited).

Vasul a încărcat aproape 300.000 de barili de motorină la terminalul petrolier rusesc din Primorsk și se îndreaptă spre New York, potrivit datelor furnizate de compania Kpler, citate de AFP.

Sosirea este estimată pentru 7 noiembrie, deși datele se pot modifica pe parcursul călătoriei.

La începutul lunii octombrie, Donald Trump a anunțat un acord între Washington și Moscova pentru livrarea de motorină rusească pe piața americană.

Înțelegerea a generat tensiuni puternice cu autoritățile de la Kiev. „Nu este cinstit. Se pare că au profitat de această ocazie pentru a se întâlni cu noi, pe de o parte, iar pe de altă parte, l-au sunat pe Putin și au negociat acest acord”, spunea Zelenski, după anunțarea acordului.

De asemenea, vinerea trecută, Trump a semnat un ordin executiv prin care suspendă taxele vamale de 500% pe importurile din Rusia și tarifele de 100% pentru marii cumpărători de petrol și gaze rusești, cu doar două zile înainte ca acestea să intre în vigoare.

„Renunț la aplicarea sancțiunilor, restricțiilor și taxelor vamale prevăzute de Legea Graham”, informa liderul de la Washington.