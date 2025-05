Prioritățile lui Nicușor Dan pentru diaspora: o structură dedicată pentru românii din străinătate

Planul lui Dan include și crearea unei structuri dedicate celor care doresc să se întoarcă acasă, cu accent special pe cei care vor să investească în România.

„România are în România, în diaspora, în Republica Moldova și în teritoriile din jurul României oameni muncitori, oameni cinstiți, oameni de bun simț, are meseriași care au dovedit, are oameni de afaceri care au dovedit, are profesioniști care au dovedit. Trebuie ca noi toți împreună să concentrăm toate aceste energii pentru binele comun și pentru România la care visăm cu toții”, a subliniat Dan.

Măsurile fac parte dintr-un program mai amplu care vizează consolidarea legăturilor cu românii din străinătate și valorificarea potențialului economic al diasporei.