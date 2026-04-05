PSD a transmis condoleanțe după dispariția fostului ministru al Educației Liviu Maior, care a încetat in viață, duminică, la vârsta de 85 de ani

„Partidul Social Democrat își exprimă regretul pentru trecerea în neființă a domnului Liviu Maior, fost ministru al Educației în perioada 1992-1996 și personalitate marcantă a vieții academice și politice din România. Transmitem sincere condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au cunoscut. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, se arată în comunicatul de presă transmis duminică de PSD.
Istoricul Liviu Maior, ministru al Învățământului în perioada 1992-1996, senator PSD, dar și ambasador al României în Canada, a murit duminică, 5 aprilie 2026.
Liviu Maior a fost decorat cu „Meritul Academic” și Premiul Academiei Române în anul 1993 și a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea a trei universități din România: „Petru Maior” din Târgu-Mureș, „Lucian Blaga” din Sibiu și „Andrei Șaguna” din Constanța.
După dispariția profesorului Liviu Maior, și clubul sportiv ”Universitatea” Cluj a transmis un mesaj de condoleanțe. Fostul ministru al Învățământului a condus ”Universitatea” Cluj în perioada 1984-1991.
Absolvent al Facultății de Istorie din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Liviu Maior a fost unul dintre cei mai importanți istorici români, specialist în istoria modernă și în mișcarea pentru emanciparea românilor transilvăneni.
”Moartea lui Liviu Maior (2 octombrie 1940 – 5 aprilie 2026) închide, din păcate, un capitol esențial din istoria recentă a educației românești. A fost singurul ministru al Educației, din ultimii 36 de ani, care a avut nu doar șansa, ci și răbdarea și consistența de a începe și a duce până la capăt un mandat complet de patru ani (1992-1996). Într-un timp al incertitudinii, al experimentelor instituționale și al tentațiilor de improvizație, această continuitate a însemnat mai mult decât o simplă performanță administrativă: a însemnat construcție.
Profesor universitar respectat, cu o autoritate intelectuală solidă și fără ostentație, Liviu Maior a fost unul dintre acei oameni rari care au înțeles că reforma reală nu se face prin declarații, ci prin arhitecturi instituționale durabile. Fără retorică excesivă și fără tentația autopromovării politice, a reușit să aducă sistemul de educație din România din zona paradigmelor ideologice ale regimului comunist spre un orizont al modernității pro-occidentale”, scrie rectorului SNSPA, Remus Pricopie, într-un text publicat în revista Cultura.