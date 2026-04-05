PSD a transmis condoleanțe după dispariția fostului ministru al Educației Liviu Maior, care a încetat in viață, duminică, la vârsta de 85 de ani

„Partidul Social Democrat își exprimă regretul pentru trecerea în neființă a domnului Liviu Maior, fost ministru al Educației în perioada 1992-1996 și personalitate marcantă a vieții academice și politice din România. Transmitem sincere condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au cunoscut. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, se arată în comunicatul de presă transmis duminică de PSD.



Istoricul Liviu Maior, ministru al Învățământului în perioada 1992-1996, senator PSD, dar și ambasador al României în Canada, a murit duminică, 5 aprilie 2026 (CITEȘTE AICI MAI MULTE DETALII!)

Liviu Maior a fost decorat cu „Meritul Academic” și Premiul Academiei Române în anul 1993 și a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea a trei universități din România: „Petru Maior” din Târgu-Mureș, „Lucian Blaga” din Sibiu și „Andrei Șaguna” din Constanța.

După dispariția profesorului Liviu Maior, și clubul sportiv ”Universitatea” Cluj a transmis un mesaj de condoleanțe. Fostul ministru al Învățământului a condus ”Universitatea” Cluj în perioada 1984-1991.