Psihologii atrag atenția asupra „Phubbing-ului”, reflexul de a verifica constant telefonul

Psihologii atrag atenția asupra unui obicei tot mai răspândit, care subminează relațiile fără ca oamenii să realizeze: phubbing-ul.

Termenul descrie situația în care cineva își ignoră interlocutorul pentru a se uita la telefon, iar efectele pot fi destul de serioade, de la resentimente în cuplu la deteriorarea legăturii dintre părinți și copii.

În cupluri, cei care se simt ignorați tind să reacționeze la fel, ceea ce poate crea o spirală de respingere reciprocă, explică dr. Claire Hart, psiholog la Universitatea din Southampton.

Într-un studiu realizat pe aproape 200 de persoane, ea a descoperit că percepția de „a fi phubuit” este asociată constant cu scăderea satisfacției în relație.

Psihologul Kaitlyn Regehr, de la University College London, spune însă că soluția nu este să ne criticăm pentru lipsa de autocontrol, ci să devenim mai conștienți de momentul în care luăm telefonul în mână.

Ea propune o regulă simplă: de fiecare dată când atingi telefonul în prezența cuiva, explică ce faci, apoi pune-l la loc și reia conversația.

Declarații precum „Verific la ce oră este trenul” sau „Îi răspund mamei, apoi sunt cu tine” ajută la întreruperea comportamentului automat și transmit persoanei din față că nu este ignorată.

În același timp, metoda te împiedică să ajungi, fără să vrei, la scroll prelungit, scrie BBC.

Specialiștii spun că fiecare întrerupere pentru telefon rupe legătura cu celălalt și poate dura minute bune până când conversația revine la ritmul inițial.

De aceea, mici gesturi de transparență pot schimba dinamica unei relații și pot preveni conflicte alimentate de un ecran care fură, încet, atenția și apropierea dintre oameni.