Psihologii spun că metoda „piatra gri” este cea mai bună modalitate de a face față persoanelor narcisiste

Relațiile interpersonale sunt, probabil, unul dintre cele mai complexe fenomene de gestionat de multe ori, deoarece în ele intervin o mulțime de factori diferiți. Deși în multe cazuri pot aduce beneficii importante, realitatea este că totul depinde de tipul de persoană, notează El Economista.

Atunci când aceste relații nu sunt tocmai pozitive, metoda „piatra gri” poate fi una dintre cele mai eficiente pentru a le face față cât mai bine. Aceasta este prezentată ca o modalitate eficientă de a gestiona anumite comportamente narcisiste, abuzive sau toxice.

Tehnica este la fel de simplă precum a deveni o persoană cât mai lipsită de importanță, asemenea unei roci gri.

Popularitate în rețelele sociale

Răspunsurile neutre și distante din punct de vedere emoțional sunt cea mai bună modalitate de a face față conflictului, criticii sau provocării venite din partea acestor indivizi. Cu toate acestea, este o metodă care a câștigat popularitate în rețelele sociale, dar care, deocamdată, nu este demonstrată științific.

Această tehnică nu presupune ignorarea celeilalte persoane, ci recunoașterea unei atitudini negative și limitarea interacțiunii pentru a evita apariția unui conflict. Răspunsuri scurte precum „Bine”, „De acord” sau „În regulă” implică recunoașterea comentariului, dar fără a permite escaladarea interacțiunii. Această metodă este, fără îndoială, una dintre cele mai eficiente pentru a gestiona persoane narcisiste.

Tulburarea de personalitate narcisistă

Tulburarea de personalitate narcisistă se caracterizează prin faptul că indivizii au un sentiment exagerat și nejustificat de superioritate, ceea ce îi face să caute constant atenția celorlalți. Potrivit Mayo Clinic, „este posibil ca persoanelor cu această tulburare să le fie greu să înțeleagă sau să nu le pese de sentimentele altora”. Deși acest comportament nu este decât o „mască” ce ascunde o lipsă profundă de stimă de sine și de încredere în sine.

Potrivit experților, această metodă urmează principiile „întăririi” și „extincției”. „Pentru a reduce probabilitatea ca un comportament să se repete, este necesar să fie eliminate în mod sistematic consecințele care îl întăresc.” Acest lucru poate fi observat ușor în cazul crizelor de furie ale copiilor: dacă un copil obține ceea ce își dorește, există o probabilitate mai mare ca acel comportament să se repete.

Este important de menționat că această metodă nu este întotdeauna utilă sau potrivită, în special dacă este vorba despre un abuz continuu, care se intensifică în timp. În astfel de situații, este recomandat să se consulte un psiholog, care poate oferi instrumentele necesare pentru a gestiona sau a pune capăt acestui tip de relații.