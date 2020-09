Realitatea augmentată te ajută să păstrezi distanţarea socială

Şi tu încerci să-ţi adaptezi stilul de viaţă la noile reguli de distanţare socială. De multe ori nu e uşor, iar Google vine cu un nou tool care să te ajute, bazat pe realitatea augmentată.

Se numeşte Sodar şi creează un cerc virtual cu raza de doi metri în jurul tău, folosind ecranul telefonului. Modul de folosire e cât se poate de simplu. Intri pe sodar.withgoogle.com, lansezi aplicaţia şi... gata. Vei vedea pe ecran cercul care marchează distanţa de siguranţă

Cei de la Google te asigură că nu pot vedea ceea ce vezi tu pe camera telefonului, deci că nu vor stoca eventuale date sensibile.

