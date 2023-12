MAS: Care sunt principalele împliniri, în 2023, ale companiei pe care o reprezentanţi? Cum aţi descrie anul 2023 din perspectiva industriei de apărare? Care au fost provocările pe care le-a avut de înfruntat industria?

Dennis Göge: Anul acesta, am sărbătorit 26 de ani de parteneriat cu România. A fost un an deosebit de încărcat, în care am consolidat parteneriatul nostru de cercetare cu Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, am contribuit la facilitarea livrării avioanelor F-16 din Norvegia şi Olanda şi am confirmat intenţia noastră de a înfiinţa împreună cu Aerostar, la Bacău, o unitate de întreţinere şi reparaţii pentru Black Hawk. De asemenea, am semnat un acord separat pentru mentenanţa avioanelor F-16 româneşti, am inaugurat împreună, lângă Feteşti, Centrul European de training pentru piloţii de F-16 şi am livrat primele elicoptere Black Hawk din România Ministerului Afacerilor Interne. Suntem mândri de poziţia pe care o avem astăzi ca partener strategic pentru apărarea naţională a României, pentru industria şi mediul academic din România.

Dennis Göge: Situaţia geopolitică continuă să îşi pună amprenta pe industria de apărare. Contextul global al ameninţărilor devine din ce în ce mai îngrijorător şi mai provocator. Acest lucru reorientează NATO şi aliaţii săi din întreaga lume către apărarea naţională şi regională. La Lockheed Martin, investim pentru a dezvolta tehnologiile fizice şi digitale într-un ritm nemaiîntâlnit până acum, pentru a răspunde viitoarelor nevoi de securitate din secolul XXI şi pentru a asigura soluţii de descurajare eficiente.

Dennis Göge: Observăm că ţări precum România şi aliaţii săi caută, din ce în ce mai mult, să adopte măsuri de cooperare internaţională, ceea ce înseamnă interoperabilitate, conectarea sistemelor de comandă şi control şi necesită tehnologii digitale avansate. Prin colaborarea cu partenerii din industrie din Europa şi nu numai, căutăm să răspundem acestei provocări şi să îmbunătăţim mijloacele de descurajare la nivel global pentru a proteja cetăţenii din ţările partenere NATO şi aliaţii acestora.

MAS: Care sunt obiectivele companiei LM, în anul următor?

Dennis Göge: Anul viitor vom continua să dezvoltăm relaţia noastră strânsă cu România. Vă puteţi aştepta să vedeţi inaugurarea operaţiunilor la unitatea de întreţinere, reparaţii şi revizie Black Hawk, din Bacău, precum şi intensificarea instruirii piloţilor la Centrul European de training de F-16. De asemenea, vom continua să lucrăm pentru a extinde parteneriatul nostru în domeniul academic din România şi pentru a ajuta la integrarea companiilor româneşti în lanţul nostru global de aprovizionare, deschizând uşile către un potenţial de contracte suplimentare, în viitor. Bineînţeles, vom sprijini, de asemenea, guvernul SUA în furnizarea de informaţii guvernului român, care are în plan să achiziţioneze avionul de luptă de ultimă generaţie F-35, ca un pas următor în modernizarea Forţelor Aeriene Române.