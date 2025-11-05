Rheinmetall și Leonardo primesc primul contract de la armata italiană

Parteneriatul de 50/50 lansat anul trecut, marchează un pas important în cooperarea industrială europeană din domeniul apărării.

Ministerul Apărării din Italia este așteptat să comande în total 1.050 de vehicule blindate, ca parte a eforturilor europene de consolidare a capabilităților de apărare.

De asemenea, contractul urmărește și producerea a 21 de vehicule blindate de luptă A2CS, primul lot fiind estimat să fie livrat la finalul anului curent.

În plus, directorul executiv al Rheinmetall, Armin Papperger a declarat într-un interviu acordat agenției de presă Reuters că se așteaptă că asocierea să primească contracte în valoare de aproximativ cinci miliarde de euro de la guvernul de la Roma în următorul an.