Robbie Williams anulează ultimul concert din turneul mondial din motive de „siguranță publică”

Fostul membru al trupei Take That, în vârstă de 51 de ani, care a devenit artist solo, urma să concerteze marți, 7 octombrie, la Atakoy Marina din Istanbul, Turcia, dar a postat sâmbătă pe Instagram un mesaj în care le-a spus fanilor că îi pare „extrem de rău” că a fost nevoit să anuleze concertul.

El a declarat: „Autoritățile orașului au anulat concertul, în interesul siguranței publice. Ultimul lucru pe care mi-aș dori să-l fac este să pun în pericol siguranța fanilor mei – siguranța și securitatea lor sunt pe primul loc.

Eram foarte entuziasmați să cântăm pentru prima dată la Istanbul și am ales în mod special acest oraș pentru concertul final al turneului Britpop”.

El a continuat: „Să închei această serie epică de concerte în fața fanilor mei turci era visul meu, având în vedere legăturile strânse pe care familia mea le are cu această țară minunată, potrivit Independent.

„Tuturor celor din Istanbul care doreau să se alăture celor 1.2 milioane de oameni care au împărtășit cu noi acest turneu fenomenal în acest an, le cer scuze din suflet. Așteptam cu nerăbdare acest concert, dar decizia de a-l anula a fost în afara controlului nostru”.

Concertul a fost anulat din cauza temerilor legate de amenințările din Turcia

The Sun relatează că concertul a fost anulat din cauza temerilor legate de amenințările din Turcia, cauzate de sprijinul acordat în trecut Israelului, unde a susținut concerte în trecut.

Williams este căsătorit cu Ayda Field Williams, o femeie de origine turcă cu o mamă evreică.

El va susține cel mai mic concert cu bilete, joi, la sala Dingwalls din Camden, Londra, unde va interpreta integral viitorul său album Britpop, care nu a fost încă lansat, împreună cu primul său LP solo, Life Thru A Lens.

El a început turneul în mai, concertând în orașe precum Edinburgh, Londra, Amsterdam, Berlin, Helsinki și Atena.

După ce a părăsit Take That în 1995, Williams a lansat albumul său de debut, care a ajuns în topul clasamentelor, în 1997, și a obținut șapte single-uri numărul unu în Marea Britanie și 15 albume numărul unu în Marea Britanie.

Albumele includ I’ve Been Expecting You (1998), Sing When You’re Winning (2000), Escapology (2002), Intensive Care (2005) și Rudebox (2006).