Românii salvează turismul din Bulgaria. Rezervările au crescut cu 15% față de anul trecut

Scăderea numărului de turiști germani pe coasta Mării Negre din această vară poate fi compensată de piețe precum România, Marea Britanie, Israel, anunță presa de la Sofia.

Numai din cauza situației geopolitice, rezervările din România sunt în creștere cu 10-15% față de anul trecut, existând potențial și pe piețele britanică și israeliană.

Declarația îi aparține lui Georgi Duchev, director executiv al Asociației Bulgare a Profesioniștilor în Management Hotelier, în cadrul programului „În Dezvoltare” de pe Bloomberg TV Bulgaria.

Potrivit acestuia, scăderea numărului de turiști din Germania este o problemă reală, dar motivele sunt cunoscute încă din octombrie anul trecut.

Conform estimărilor sale, Bulgaria ar putea primi cu între 20% și 25% mai puțini turiști germani în acest an față de sezonul precedent.

„Acest lucru se datorează unei omisiuni strategice – atât din partea statului și a municipalităților, cât și din partea sectorului privat. Am permis unei mari părți a turiștilor germani să depindă de acordul dintre două companii aeriene private. Nu s-a luat în considerare diversificarea transporturilor și alte soluții care ar aduce acești turiști în Bulgaria”, a explicat el.

Odată cu calmarea în continuare a situației din Orientul Mijlociu și îmbunătățirea condițiilor de călătorie, ar putea exista rezervări de ultim moment mai puternice. Potrivit acestuia, în ciuda numeroaselor publicații și comentarii despre problemele legate de sezonul turistic estival de pe coasta Mării Negre, imaginea reală este mult mai moderată.