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Siegfried Mureșan, reacție după ce PSD a decis să intre în Guvernul Niculescu: PSD vrea influență asupra guvernului și ca deciziile guvernării să fie luate în sediul PSD

Miercuri, în urma anunțului făcut de Sorin Grindeanu prin care a declarat că PSD va intra în Guvernul Luca Niculescu, europarlamentarul Siegfried Mureșan a spus că Partidul Social-Democrat „vrea influență asupra guvernului și ca deciziile guvernării să fie luate în sediul PSD”.
Siegfried Mureșan, reacție după ce PSD a decis să intre în Guvernul Niculescu: PSD vrea influență asupra guvernului și ca deciziile guvernării să fie luate în sediul PSD
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Ioana Târziu
14 oct. 2026, 22:06, Politic
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Siegfried Mureșan a menționat că PSD nu a avut nicio influență asupra guvernului prezentat în urmă cu două săptămâni.

„La guvernul pe care noi l-am prezentat în urmă cu două săptămâni, prioritățile au fost decise de Partidul Național Liberal, USR și UDMR”, a scris europarlamentarul pe Facebook.

Potrivit acestuia, „PSD-ul a avut zero influență și niciun cuvânt de spus. Aceasta este diferența”.

„PSD vrea influență asupra guvernului”

„Știm exact ce caută PSD-ul: influență asupra guvernului și ca deciziile guvernării să fie luate în sediul PSD”, a afirmat Mureșan.

El a adăugat că „așa a fost PSD-ul mereu, așa va fi pentru totdeauna”.

Într-o altă postare încărcată tot miercuri, europarlamentarul a scris că PNL „va fi în totală opoziție de PSD în următorii ani”.

El a a explicat că PNL este dispus să contribuie la deblocarea crizei politice „create de PSD și AUR”, prin instalarea unui guvern, dar că „nu vom gira niciun ministru PSD”.

Context

Miercuri seara, PSD a decis să intre la guvernare și să facă parte din viitorul Cabinet condus de premierul desemnat Luca Niculescu.

Decizia a fost luată în urma unui vot aproape unanim în ședința conducerii partidului. Doar opt participanți s-au abținut de la vot, printre aceștia numărându-se chiar președintele partidului, Sorin Grindeanu.

Într-o declarație susținută în urma ședinței Consiliului Național PSD, Sorin Grindeanu a a prezentat o listă de 11 miniștri pentru viitorul Executiv, alături de zece condiții pentru Guvernul Niculescu.

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