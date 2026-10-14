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„Nu vom gira niciun ministru PSD”. Siegfried Mureșan: Vom fi în totală opoziție față de PSD în următorii ani

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a transmis miercuri că Partidul Național Liberal „va fi în totală opoziție față de PSD în următorii ani”. Acesta a precizat că PNL este dispus să contribuie la deblocarea crizei politice, dar că „nu va gira niciun ministru PSD”.
„Nu vom gira niciun ministru PSD”. Siegfried Mureșan: Vom fi în totală opoziție față de PSD în următorii ani
Sursa foto. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Ioana Târziu
14 oct. 2026, 17:09, Politic
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„Să fie clar: nu vom da un cec în alb niciunei propuneri de ministru PSD care a zburat în Mykonos, a fost la Monte Carlo cu Nordis sau este cunoscut după pantofi ori după cutiile de pantofi”, a scris Siegfried Mureșan pe contul său de Facebook.

Potrivit europarlamentarului, PNL „va fi în totală opoziție de PSD în următorii ani”.

Mureșan a explicat că PNL este dispus să contribuie la deblocarea crizei politice „create de PSD și AUR”, prin instalarea unui guvern, dar că „nu vom gira niciun ministru PSD”.

De asemenea, a menționat că „acești miniștri vor fi responsabili pentru tot ce fac.

„Vom fi cu ochii pe ei”, a conchis Siegfried Mureșan.

Miercuri, Consiliul Politic Național al PSD se reunește la Vila Lac, pentru a decide intrarea partidului în Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu.

Social-democrații vor analiza dacă vor intra în acest guvern cu miniștri, dacă vor susține guvernul prin vot în Parlament sau dacă vor alege să nu se implice în formarea acestuia.

Premierul desemnat este așteptat joi să depună în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Luca Niculescu a declarat că toate variantele rămân posibile: un guvern politic, unul hibrid, cu miniștri politici și tehnocrați, sau un guvern format exclusiv din tehnocrați.

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