Sindromul „text neck”: afecțiunea secolului XXI pe care toți utilizatorii de telefon mobil ar trebui să o cunoască

Petrecem tot mai mult timp lipiți de ecrane, iar telefonul mobil a devenit o extensie a mâinii noastre – însă acest lucru are consecințe. Faptul că suntem mereu atenți la telefon ne face să ignorăm ceea ce se întâmplă în jurul nostru, să acordăm mai puțină atenție mediului și să avem un risc mai mare de a provoca un accident, mai ales atunci când mergem pe stradă folosindu-l. În plus, și corpul nostru este afectat, din cauza posturilor pe care le adoptăm atunci când utilizăm telefonul, notează 20minutos.

Sindromul „text neck”: ce este

Suntem conștienți de importanța menținerii unei posturi corecte în orele petrecute la birou sau în fața calculatorului – altfel, corpul ne transmite semnale sub formă de dureri și disconfort. Totuși, nu realizăm întotdeauna că pozițiile în care stăm atunci când folosim telefonul nu sunt nici ele potrivite pentru coloana vertebrală, iar timpul petrecut privind ecranul este din ce în ce mai mare.

Dacă pentru a privi monitorul ridicăm capul, pentru a privi ecranul telefonului îl coborâm — ceea ce exercită o presiune suplimentară asupra gâtului și coloanei vertebrale, putând provoca dureri la nivelul cefei, capului și umerilor. Această poziție poate duce, în timp, la leziuni ale coloanei, care se pot agrava, generând protruzii sau hernii de disc. Totuși, cele mai frecvente simptome sunt durerile de cap, disconfortul și rigiditatea în zona gâtului și a umerilor.

În unele cazuri, sindromul poate cauza și probleme respiratorii, din cauza durerii cronice la nivelul gâtului, dar și modificări în forma acestuia, provocate de menținerea prelungită a unei poziții incorecte. Sindromul „text neck” este numele dat acestei afecțiuni, apărute ca urmare a înclinării capului timp de mai multe ore pe zi pentru a privi telefonul. Cu cât capul este mai înclinat, cu atât efortul depus de mușchii cervicali este mai mare.

Exerciții de reeducare posturală

Odată ce daunele s-au produs, este necesar să apelăm la specialiști pentru a urma un tratament, care include de obicei exerciții de reeducare posturală și tehnici pentru îmbunătățirea mobilității coloanei. De asemenea, este importantă întărirea mușchilor afectați. Prin urmare, cea mai bună soluție este prevenția — pentru a evita durerile și problemele pe termen lung.

Unul dintre cele mai recomandate sfaturi, atât pentru prevenirea acestei afecțiuni, cât și în general pentru o relație mai sănătoasă cu telefonul, este reducerea timpului petrecut pe dispozitiv. Dacă trebuie totuși folosit, este mai bine să ridicăm telefonul la nivelul ochilor decât să aplecăm capul.

O igienă posturală corectă este esențială, iar conștientizarea efectelor negative ale unei poziții greșite menținute ore în șir este primul pas pentru a o evita. De aceea, se recomandă și utilizarea calculatorului în locul telefonului ori de câte ori este posibil.

De asemenea, sunt indicate pauze frecvente și exerciții de întindere, care favorizează flexibilitatea și previn leziunile cervicale. Activitatea fizică joacă un rol esențial — antrenamente precum yoga sau pilates contribuie la îmbunătățirea posturii și la întărirea mușchilor care o susțin.