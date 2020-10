SPECTACULOS. Audi a prezentat conceptul Q4 Sportback eTron pentru modelul ce va intra în producţie anul viitor

Audi a prezentat oficial conceptul Q4 Sportback e-tron, care previzualizează un model de producţie care va fi introdus anul viitor. În esenţă, este o versiune coupe crossover a conceptului Q4 e-tron, iar Sportback oferă o faţadă sportivă cu o grilă complet închisă, care este flancată de farurile subţiri LED.

Modelul are, de asemenea, prize mari de aer şi un ecuson „e-tron” proeminent sub grilă. Modificări mai mari apar mai departe, deoarece conceptul are un parbriz aerodinamic şi un acoperiş înclinat brusc. Există, de asemenea, forme ”musculoase”, fante laterale sportive şi jante din aliaj de 22 inci cu un finisaj în două tonuri.

Puterea este asigurată de două motoare electrice care sunt alimentate de o baterie de ion litiu de 82 kWh. Motorul din spate este principalul mijloc de propulsie şi produce 201 CP (150 kW / 204 PS). Dacă şoferul are nevoie de mai multă putere sau dacă condiţiile necesită mai multă tracţiune, motorul din faţă - care este nominal la 101 CP (75 kW / 102 PS) porneşte.

Această configuraţie oferă crossover-ului o putere combinată de 302 CP (225 kW / 306 PS). Permite conceptului să accelereze de la 0-62 km / h (0-100 km / h) în 6,3 secunde, înainte de a atinge o viteză maximă de 112 km / h (180 km / h).

În ceea ce priveşte intervalul, Audi spune că şoferii se pot aştepta să parcurgă peste 450 de mile (450 km) în ciclul WLTP. Cu toate acestea, compania a menţionat, de asemenea, o variantă de tracţiune cu roţile din spate, cu o autonomie de peste 500 km.

În ceea ce priveşte încărcarea, Audi spune că conceptul poate fi încărcat la o rată de până la 125 kW.