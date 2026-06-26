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„Știu că v-ar plăcea o Românie în care să vă faceți mendrele”. Fifor, atac dur la adresa lui Fritz și USR

Deputatul PSD Mihai Fifor l-a atacat dur pe Dominic Fritz și USR, declarând că „știu că v-ar plăcea o Românie în care să vă faceți mendrele”, iar „PSD nu trebuie monitorizat de Fritz”.
„Știu că v-ar plăcea o Românie în care să vă faceți mendrele”. Fifor, atac dur la adresa lui Fritz și USR
Sursă foto: Andreea Alexandru / Mediafax Foto
Ioana Târziu
26 iun. 2026, 09:06, Politic
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Deputatul PSD Mihai Fifor l-a atacat dur, vineri, pe președintele USR Dominic Fritz.

Fifor a transmis „oare când a devenit cetățean român, domnul Fritz a parcurs legea de bază a țării?”.

Atacul dur al deputatului PSD

„România nu se conduce în devălmășie, domnule Fritz”, a scris deputatul PSD.

Partidul Social Democrat „are dreptul constituțional să formeze un guvern. Cu puteri depline. Și să guverneze. Fără Fritz gardian”.

„Singurul organism abilitat de Constituție să exercite control asupra Guvernului este Parlamentul. Nu Fritz și gașca lui”, a afirmat Mihai Fifor.

„Eu știu că tare v-ar plăcea o Românie în care voi să vă faceți mendrele. Dar nu se poate”, a scris deputatul.

„Nu dați doi bani pe lege”

De asemenea, Fifor a precizat „știu că pentru dumneavoastră și gașca de la USR respectarea legii pare opțională. S-a văzut și după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a spus clar că ați încălcat legea. Voi însă nu dați doi bani pe lege. Legea sunteți voi. Tu, Miruță, Buzoianu, Ambrozie… apostolii neamului românesc. Luceferii țării”.

PSD „regretă enorm acum” că a „adus USR la masa deciziei”, deoarece „oriunde vi se dă șansa să aveți putere de decizie, distrugeți tot în jur. Iar lucrul acesta nu trebuie să se mai întâmple vreodată”, a adăugat Fifor.

„Ați făcut praf tot în jur”

„Ori de câte ori ați avut ocazia să luați decizii, ați făcut praf tot în jur”, a afirmat deputatul.

„Nu faceti abuz de bunul simt al PSD, domnule Fritz. Ați avut parte de prea mult respect din partea noastră, deși nu îl meritați nici 1%”, a scris Mihai Fifor.

„Cu sau fară voi, România va avea un guvern funcțional. Care să scoată țara din criza profundă în care voi ați aruncat-o. Cu bună știință. Cu zâmbetul pe buze. Sabotând orice ducea la dezvoltare și bună-stare pentru români. Lucru acesta se oprește acum”, a declarat acesta.

Deputatul PSD a conchis cu ideea că „mergem oricând în fața poporului dacă e nevoie. Mă întreb însă sincer…oare veți mai exista după? Nu că v-ar regreta cineva prea mult vreodată”.

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