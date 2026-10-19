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Tragedie la un festival hindus: 15 persoane, printre care mai mulți adolescenți, au murit după ce un camion a intrat în mulțime

Cincisprezece persoane, dintre care mai mulți adolescenți, au murit după ce un camion a intrat în mulțimea adunată pentru un festival hindus, în centrul Indiei. Alte aproximativ 28 de persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale.
Tragedie la un festival hindus: 15 persoane, printre care mai mulți adolescenți, au murit după ce un camion a intrat în mulțime
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
19 oct. 2026, 10:39, Știri externe
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Camionul încărcat cu multă marfă a lovit credincioși și magazine improvizate de pe marginea drumului duminică, înainte de a se izbi de poarta de intrare a templului.

Impactul ar fi dărâmat o porțiune din zidul templului, potrivit The Independent.

Poliția a declarat că cel puțin 28 de persoane au fost duse la spitalele locale cu răni.

Ministrul șef al statului Madhya Pradesh, Mohan Yadav, a declarat că vehiculul a intrat într-o zonă interzisă. El a adăugat că autoritățile au lansat o anchetă cu privire la incident.

Guvernul statului a anunțat o despăgubire de 400.000 de rupii (aproximativ 3.700 de euro) pentru fiecare familie a persoanelor decedate și 50.000 de rupii (aproximativ 450 de euro) pentru fiecare persoană rănită.

Comitetul de administrare al templului a cerut o anchetă efectuată de o echipă specială cu privire la ceea ce ar putea fi un „atac terorist”, a relatat Times of India.

„Dacă vehiculelor grele li s-a interzis accesul la târg, cum a ajuns camionul la locație?”, a întrebat comitetul într-un comunicat.

Președinta Indiei, Draupadi Murmu, a transmis condoleanțe familiilor îndoliate și s-a rugat „pentru recuperarea rapidă a celor răniți”, potrivit sursei inițiale.

Incidentul are loc la doar o zi după ce o busculadă produsă în timpul unui festival religios în orașul Kolkata, din estul Indiei, s-a soldat cu cel puțin 19 morți și zeci de răniți.

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