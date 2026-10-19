Tragedie la un festival hindus: 15 persoane, printre care mai mulți adolescenți, au murit după ce un camion a intrat în mulțime

Camionul încărcat cu multă marfă a lovit credincioși și magazine improvizate de pe marginea drumului duminică, înainte de a se izbi de poarta de intrare a templului.

Impactul ar fi dărâmat o porțiune din zidul templului, potrivit The Independent.

Poliția a declarat că cel puțin 28 de persoane au fost duse la spitalele locale cu răni.

Ministrul șef al statului Madhya Pradesh, Mohan Yadav, a declarat că vehiculul a intrat într-o zonă interzisă. El a adăugat că autoritățile au lansat o anchetă cu privire la incident.

Guvernul statului a anunțat o despăgubire de 400.000 de rupii (aproximativ 3.700 de euro) pentru fiecare familie a persoanelor decedate și 50.000 de rupii (aproximativ 450 de euro) pentru fiecare persoană rănită.

Comitetul de administrare al templului a cerut o anchetă efectuată de o echipă specială cu privire la ceea ce ar putea fi un „atac terorist”, a relatat Times of India.

„Dacă vehiculelor grele li s-a interzis accesul la târg, cum a ajuns camionul la locație?”, a întrebat comitetul într-un comunicat.

Președinta Indiei, Draupadi Murmu, a transmis condoleanțe familiilor îndoliate și s-a rugat „pentru recuperarea rapidă a celor răniți”, potrivit sursei inițiale.

Incidentul are loc la doar o zi după ce o busculadă produsă în timpul unui festival religios în orașul Kolkata, din estul Indiei, s-a soldat cu cel puțin 19 morți și zeci de răniți.