Tren care măsoară peste 400 de metri, oprit între Topleț și Valea Cernei din cauza unei locomotive defecte

Circulația feroviară este suspendată temporar pe secția de circulație Topleț – Valea Cernei (linie simplă electrificată), la km 394+800, pe raz Sucursalei Regionale Căi Ferate Timișoara, din cauza unei locomotive defecte, informează CFR SA.
Laura Buciu
24 nov. 2025, 11:49, Social

Un tren de marfă aparținând operatorului privat GFR, încărcat cu cereale, format din 26 de vagoane și având o lungime totală de 424 metri, care circula pe relația Topolovăț – Palas, a declarat locomotiva defectă.

Acesta avea una dintre osii blocate, fapt care a determinat întreruperea traficului feroviar în zonă.

În prezent sunt afectate trenurile de călători IR 1692 și IR 72 , care vor înregistra întârzieri până la eliberarea liniei și reluarea circulației în condiții de siguranță .

Echipele de intervenție sunt prezente la fața locului pentru remedierea defecțiunii și reluarea cât mai rapidă a traficului.

 