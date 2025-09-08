Uber și Momenta vor testa robotaxiurile în Germania. Când dau start proiectului

Vehiculele vor fi testate inițial în München. Este primul anunț public făcut de ambele companii cu privire la planurile lor în Europa, dar vine pe fondul unei concurențe acerbe pe continent din partea altor companii.

Vehiculele autonome sunt clasificate în prezent la nivelul 4, ceea ce înseamnă că mașinile pot circula fără intervenția umană în zone specifice și în anumite condiții, potrivit Euronews.

„Germania a modelat industria auto globală timp de mai bine de un secol, iar acum München va contribui la modelarea viitorului cu vehicule autonome”, a declarat Dara Khosrowshahi, CEO al Uber, într-un comunicat.

Uber și Momenta au anunțat pentru prima dată parteneriatul în mai anul trecut, afirmând că vehiculele vor fi lansate în Europa în 2026. Cu toate acestea, au declarat la momentul respectiv că inițial vor fi lansați operatori de siguranță umani în mașină, care să preia controlul vehiculelor dacă este necesar.

Lyft, compania de transport care ia exemplul Uber

Dar Uber nu este singura companie de transport care vizează piața europeană a vehiculelor autonome. Lyft a anunțat, de asemenea, un acord cu compania chineză Baidu pentru a lansa robotaxi-uri în Europa anul viitor, începând cu Germania și Regatul Unit.

Uber a atras și alte companii în proiectul său de robotaxi, precum Waymo în unele părți ale Statelor Unite și WeRide în Orientul Mijlociu. Uber afirmă că aceste parteneriate cu aproximativ 20 de companii au permis efectuarea a 1.5 milioane de călătorii de mobilitate și livrare.

Cu toate acestea, Momenta și Uber vor trebui să demonstreze autorităților de reglementare germane că vehiculele lor respectă standardele de siguranță ale țării, iar autoritățile vor trebui să aprobe zonele de operare.