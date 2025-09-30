Un test care utilizează AI, pentru a prezice dacă se blochează canalizările, a contribuit la reducerea poluării

AI a analizat datele de la 12.000 de senzori din rețea, monitorizând creșterea și scăderea nivelului apei, pentru a ajuta la determinarea dacă o canalizare este blocată și ar putea fi pe punctul de a se revărsa, au afirmat liderii proiectului.

„Estimăm că au fost prevenite aproximativ 200 de cazuri de poluare”, a declarat Helen Dobby, de la SWW, adăugând că sistemul „ne oferă 12.000 de perechi de ochi în plus în rețeaua noastră”.

Compania a declarat că programul face parte din planurile de îmbunătățire a performanței de mediu, după ce a primit calificativul „necesită îmbunătățiri” din partea autorității de reglementare a utilităților, potrivit BBC.

Ca parte a testului dezvoltat pe parcursul a doi ani, AI a fost utilizată și pentru a procesa ore întregi de înregistrări CCTV ale infrastructurii de canalizare, în căutarea defectelor sau blocajelor din conductele de apă uzată, au declarat șefii.

„Este mult mai rapidă în efectuarea sarcinilor banale care ar necesita mult timp pentru a fi realizate de către personalul de la fața locului”, a declarat Joshua Myrans, specialist în date la SWW, care a început să studieze modul în care AI ar putea fi utilizată pentru a identifica problemele de canalizare când era student la doctorat.

„AI este antrenată pe imagini etichetate de oameni… Operatorii sunt liberi să inspecteze o parte mai mare a rețelei și să identifice mai multe probleme înainte ca acestea să apară”.

Testul are loc în contextul în care performanța South West Water continuă să fie supusă unei analize atente.

Proiectul scapă oamenii de munca laborioasă

Eșecurile legate de deversările din stațiile de epurare a apelor uzate au dus la aplicarea unui pachet de măsuri coercitive în valoare de 24 de milioane de lire sterline pentru companie la începutul acestui an, după o anchetă de trei ani efectuată de autoritatea de reglementare Ofwat.

Proiectul de AI a fost un exemplu al modului în care „monitorizarea pe scară largă a mediului nostru folosind AI ne va permite să îl înțelegem și să îl gestionăm mai bine”, a declarat Richard Everson, profesor de învățare automată la Universitatea din Exeter, care lucrează și el la testare.

El a spus: „În momentul de față, se bazează pe oameni care fac munca laborioasă de a urmări imaginile de pe camerele de supraveghere; ceva ce se face de obicei de către inspectori, în frig, în spatele unei dubițe sau ceva de genul acesta.

Există multe sarcini de acest gen, pe care noi, oamenii, încercăm să le îndeplinim, iar mașinile se dovedesc a fi foarte bune la ele”.

„Grăsimea, uleiul și șervețelele umede” sunt câteva dintre lucrurile care pot bloca canalizarea, a spus Peter Corps, operatorul bazinului hidrografic SWW.

Corps, care curăță canalizările de 12 ani, a îndemnat oamenii să fie mai atenți la ceea ce aruncă în toaletă sau chiuvetă și „să arunce la gunoi, nu să tragă apa”.

El a spus: „Uneori, problema ține de conducte, dar, din păcate, de cele mai multe ori ține de ceea ce aruncă oamenii în toaletă”.

Reducerea incidentelor de poluare

SWW a declarat că testul face parte din Planul de reducere a incidentelor de poluare, care este „fundamental pentru îmbunătățirea performanței noastre”, după ce a primit două stele din patru pentru performanța sa în domeniul mediului.

Helen Dobby, șefa departamentului de performanță în domeniul mediului, a recunoscut că „două stele nu sunt ceea ce ne dorim”.

Ea a declarat: „Intensificăm formarea profesională a noilor operatori din domeniul apelor uzate și avem un program de investiții de capital mai mare decât orice alt program pe care l-am propus până acum, în valoare de 760 de milioane de lire sterline, care este destinat reducerii revărsărilor în caz de ploi torențiale, astfel încât această inițiativă funcționează în paralel cu aceste măsuri”.

South West Water furnizează servicii de alimentare cu apă și canalizare în Devon și Cornwall, precum și în mici părți din Dorset și Somerset.