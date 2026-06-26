Victoria Stoiciu cere modificarea Constituției pe fondul crizei politice: Nu poți răsturna un guvern fără să alegi pe cel care îi va lua locul

„Cine dărâmă un guvern trebuie să fie capabil să construiască altul. Criza pe care o traversăm nu este un accident. Este simptomul unei arhitecturi constituționale care permite iresponsabilitatea politică și chiar o premiază. Putem da jos un guvern fără să avem nici cea mai vagă idee despre ce urmează”, transmite pe Facebook Victoria Stoiciu.

Ce este moțiunea de cenzură constructivă?

Pentru a corecta această situație, Stoiciu propune adoptarea modelului moțiunii de cenzură constructive, potrivit căruia un guvern nu ar putea fi înlăturat decât dacă, în același vot, este desemnat un nou executiv.

„Pentru asta avem nevoie de o schimbare de paradigmă. România trebuie să adopte modelul moțiunii de cenzură constructive. Logica lui este simplă: nu poți răsturna un guvern fără să alegi, în același vot și cu majoritate absolută, pe cel care îi va lua locul. Cine vrea să dărâme trebuie să dovedească mai întâi că poate construi. Știu, pentru asta trebuie schimbată Constituția, iar revizuirea constituțională nu este ușoară”, mai transmite senatoarea.

Reacție Victoriei Stoiciu vine după ce președintele Nicușor Dan a transmis că negocierile pentru formarea unui nou Guvern au eșuat, după ce Partidul Național Liberal și-a schimbat poziția privind susținerea unui guvern minoritar PSD.

Criza politică din România

Încă de la începutul lunii mai, România se află într-o criză politică, după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură susținută de PSD și AUR. În urma moțiunii, PNL și USR au susținut că nu vor mai guverna alături de PSD, în timp ce PSD a susținut refacerea fostei coaliții de guvernare.

De asemenea, președintele Nicușor Dan a venit cu două propuneri de premier. Prima variantă a fost Eugen Tomac, care anunța că va forma un „guvern tehnic”, care să fie format doar din specialiști. În cele din urmă, acest și-a depus mandatul, fiind înlocuit de liberalul Adrian Veștea, a cărui propunere de Guvern a fost respinsă de Parlament.