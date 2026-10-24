VIDEO | George Gima: Sunt un om de cuvânt. Ce crede despre promisiunile politicienilor

Deputatul USR George Gima, vicepreședinte al Comisiei pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă și membru al Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaților, vorbește despre experiența studiilor în Franța, combaterea extremismului prin cultură și mentalitățile de care România ar trebui să se desprindă. Dincolo de politică, acesta dezvăluie și ce îl ajută să păstreze echilibrul în viața de zi cu zi.

„Politicienii te pot păcăli”

Deputatul USR spune că este greu să-ți dai seama de la prima întâlnire dacă un politician știe cu adevărat despre ce vorbește. Abilitățile de comunicare pot crea o impresie bună, însă adevărata măsură a unui om politic se vede în timp, prin ceea ce a făcut și prin parcursul său profesional. încrederea într-un politician ar trebui construită pe fapte și rezultate, nu doar pe felul în care acesta știe să-și prezinte ideile.

Mesaje antivacciniste

Întrebat despre discursurile din Parlament, parlamentarul spune că niciunui ales nu ar trebui să i se închidă microfonul. El atrage însă atenția asupra propagandei pe care o consideră toxică, în special a mesajelor antivacciniste, și subliniază că vaccinurile salvează vieți. În opinia sa, cei care transmit astfel de mesaje trebuie să dea dovadă de responsabilitate.

Lecția învățată în Franța

Studiile urmate în Franța i-au oferit deputatului o perspectivă asupra felului în care cetățenii se raportează la instituțiile publice. Ca exemplu, acesta vorbește despre respectul și încrederea acordate poliției și consideră că relația dintre cetățeni și instituțiile statului trebuie să se bazeze pe încredere și respect reciproc. În opinia sa, această încredere se construiește în timp

Mai întâi, o meserie

Înainte de a intra în politică, un om ar trebui să-și construiască o carieră într-un alt domeniu și să acumuleze experiență profesională, consideră vicepreședintele Comisiei pentru cultură din Camera Deputaților. În opinia sa, politica nu ar trebui să fie singura profesie, iar contactul cu realitățile din afara Parlamentului îi poate ajuta pe aleși să înțeleagă mai bine problemele societății.

Ce subestimăm în România

Românii își subestimează potențialul și capacitatea de a evolua ca societate, este de părere parlamentarul. Referindu-se la războiul din Ucraina, acesta atrage atenția că pregătirea pentru provocări externe nu înseamnă doar consolidarea armatei și a securității, ci și întărirea societății și a instituțiilor, mai ales în perioadele de pace. Pregătirea societății nu trebuie lăsată pe ultima sută de metri.