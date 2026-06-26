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Zilele orașului Piatra-Neamț, patru zile de sărbătoare cu muzică și tradiții

Centrul orașului Piatra-Neamț va deveni timp de patru zile un loc de sărbătoare cu muzică și tradiții.
Zilele orașului Piatra-Neamț, patru zile de sărbătoare cu muzică și tradiții
Sursa foto: Wikipedia
Ioana Târziu
26 iun. 2026, 11:56, Social
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Orașul Piatra-Neamț se va transforma, timp de patru zile, într-un loc plin de muzică, tradiții și evenimente speciale, cu ocazia zilelor orașului, potrivit presei locale.

În perioada 25-28 iunie, centrul orașului va deveni un loc dedicat evenimentelor ce marchează zilele orașului.

Joi, a avut loc dezvelirea stelei și a panoului informativ pentru primarul Nicu Albu. Au fost organizate și alte evenimente artistice și premierea elevilor olimpici.

Vineri, vor avea loc dezvelirea stelei și a panoului pentru Generalul Nicolae Dăscălescu și dezvelirea stelei dedicate maestrului Florin Piersic. De asemenea, va fi organizată și o întâlnire cu actorul. Seara, vor avea loc spectacole muzicale, potrivit sursei citate.

Printre artiștii care vor fi invitați în Piatra-Neamț în weekend, se numără Iuliana Beregoi, Andrei Bănuță, Ad Libitum Voices și Georgiana Lobonț, precum și alți artiști.

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