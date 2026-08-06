Rihanna pregătește primul album după aproape 10 ani. „Este în studio chiar acum”

Într-un interviu acordat unui podcast american, partenerul Rihannei, rapperul A$AP Rocky, a declarat că artista „este în studio chiar acum” și că pregătește un nou material discografic. Potrivit BBC, el a negat însă zvonurile că el și Rihanna ar pregăti albumul împreună.

Ultimul album, în 2016

Rihanna, al cărei nume real este Robyn Fenty, nu a mai lansat un album de studio din 2016. Ultimul său album, Anti, a fost lansat în acel an.

De atunci, cântăreața a publicat doar câteva piese, printre care „Lift Me Up”, melodie realizată pentru filmul Black Panther: Wakanda Forever (Pantera Neagră: Wakanda pentru totdeauna), lansat în 2022.

Rihanna: „Nu pot publica ceva mediocru”

În februarie anul trecut, artista declara într-un interviu că este optimistă în privința unui nou album și că, în sfârșit, a găsit direcția pe care și-o dorește. Ea a explicat că nu vrea să lanseze un nou album înainte să fie pe deplin mulțumită de rezultat.

„Nu pot publica ceva mediocru. După ce ați așteptat opt ani, mai bine mai așteptați puțin”, spunea atunci Rihanna, adresându-se fanilor. Artista nu a anunțat când va fi lansat albumul.

Un imperiu construit dincolo de muzică

În ultimii ani, artista s-a concentrat și asupra afacerilor sale. Ea a lansat brandul de cosmetice Fenty Beauty, unul dintre cele mai cunoscute din industria de beauty, precum și o companie de lenjerie intimă. Averea sa este estimată la peste un miliard de dolari.

În același interviu, partenerul Rihannei a refuzat să răspundă întrebărilor despre zvonurile privind o posibilă căsătorie a celor doi.