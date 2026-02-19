Prima pagină » Tehnologie » Alertă Android: Un virus invizibil îți spionează telefonul fără să știi

Alertă Android: Un virus invizibil îți spionează telefonul fără să știi

Experții au identificat un nou malware periculos numit Keenadu, care infectează dispozitivele Android și permite infractorilor cibernetici să preia controlul complet al telefonului. Până în februarie 2026, au fost detectate peste 13.000 de dispozitive infectate la nivel global.
Andreea Tobias
19 feb. 2026, 07:33, Știrile zilei

Keenadu poate fi preinstalat direct în firmware-ul dispozitivului, integrat în aplicațiile de sistem sau descărcat din magazine oficiale precum Google Play. Utilizatorul nu observă nimic suspect, iar virusul rulează în fundal fără niciun semnal de alarmă, anunță El Economista.

Ce poate face Keenadu odată instalat pe telefon

Malware-ul acționează ca o „ușă din spate” pentru hackeri, oferindu-le acces nelimitat la dispozitiv. Concret, Keenadu poate infecta orice aplicație existentă, instala aplicații noi din fișiere APK și modifica permisiunile sistemului fără acordul utilizatorului.

Informațiile compromise includ fișierele multimedia, mesajele private, datele bancare și datele de localizare. Într-unul dintre cazurile analizate, malware-ul era integrat în aplicația de deblocare facială, expunând inclusiv datele biometrice ale utilizatorului.

Spania, printre țările cele mai afectate de virusul Keenadu

Experții au semnalat că Spania se numără printre țările cu cele mai multe detectări ale acestui malware. Cazuri confirmate au fost identificate și în alte țări europene, ceea ce indică o răspândire activă a campaniei de infectare.

Experții recomandă instalarea unei soluții de securitate mobile de la un furnizor de încredere și evitarea descărcării aplicațiilor din surse neoficiale. Dacă telefonul prezintă comportamente neobișnuite — consum mare de baterie, date mobile utilizate în fundal — este recomandat un scan complet al dispozitivului.

Spre deosebire de malware-ul clasic, Keenadu poate fi preinstalat înainte ca utilizatorul să cumpere dispozitivul. Această caracteristică îl face extrem de greu de detectat și eliminat prin metode obișnuite, reprezentând o amenințare serioasă pentru securitatea datelor personale.

