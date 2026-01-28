Atenție! O actualizare distruge telefoanele mobile. WiFi și Bluetooth nu mai funcționează

Dispozitivele Google Pixel au fost întotdeauna cunoscute pentru bug-urile software de neînțeles. Compania nu excelează în rezolvarea problemelor legate de umflarea bateriilor, scrie Origo.

În ultimele zile a ieșit la iveală faptul că, atunci când lasă mesaje vocale, proprietarii telefoanelor pot fi ascultați.

Actualizarea din ianuarie 2026 creează disfuncționalități majore. Unii clienți nu pot nici măcar să activeze funcțiile de comunicare wireless. Alții le pot activa în teorie, dar nu pot găsi dispozitive și rețele.

Pe baza reclamațiilor, bug-ul grav nu apare pe toate telefoanele care au instalată actualizarea. Cu toate acestea, mai multe modele sunt afectate, inclusiv Pixel 8 Pro și Pixel 10 Pro XL.

Probleme și pe alte funcții

În cazul modelului Pixel 10 Pro XL, un utilizator a pierdut funcțiile camerei și lanternei. Nici măcar o resetare la setările din fabrică nu a îmbunătățit performanța telefonului.

Google nu a comentat problema

Google nu a comentat deocamdată această problemă. Nu este clar câți utilizatori de telefoane mobile Pixel ar putea fi afectați de erorile din actualizarea din ianuarie.

Recomandare pentru utilizatori

Proprietarii de dispozitive Google Pixel ar fi bine să refuze instalarea actualizării până la rezolvarea situației. Experții recomandă așteptarea unui patch de securitate sau a unei noi versiuni de software care să corecteze bug-urile raportate.

Utilizatorii care au instalat deja actualizarea și se confruntă cu probleme pot încerca resetarea la setările din fabrică. Cu toate acestea, această soluție nu garantează rezolvarea problemelor de conectivitate wireless.