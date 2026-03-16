Chelsea FC, sancționat drastic de Premier League pentru tranzacții secrete efectuate în perioada 2011-2018, sub conducerea lui Roman Abramovici

Liga engleză a investigat o serie de tranzacții realizate de Chelsea între 2011 și 2018, perioadă în care clubul londonez era deținut de omul de afaceri rus Roman Abramovici, potrivit Sky Sports.

Neregulile au ieșit la iveală în 2022, în timpul procesului realizat la preluarea clubului de către actualii proprietari americani. Noii acționari au raportat voluntar situația către Premier League, Federația Engleză și UEFA.

Potrivit anchetei, au fost identificate cel puțin șase plăți suspecte, de ordinul milioanelor de lire, direcționate către companii offshore legate de anumite transferuri. Sumele respective nu au fost incluse în rapoartele financiare prezentate la momentul respectiv autorităților fotbalistice.

Printre transferurile analizate de ligă s-ar număra cele ale jucătorilor Eden Hazard, Samuel Eto’o și Andreas Christensen.

Pe lângă amenda financiară, clubul a primit și o interdicție de nouă luni privind transferurile la nivelul academiei.

Nu este prima sancțiune legată de această perioadă. În iulie 2023, UEFA a amendat Chelsea cu 10 milioane de euro pentru raportări financiare incomplete aferente anilor 2018 și 2019.

Regulamentele prevăd că cluburile trebuie să transmită anual informații financiare corecte către federații și ligi, precum și către UEFA în cazul participării în competițiile europene.

În timp ce UEFA poate investiga doar încălcări produse în ultimii cinci ani, conform termenului de prescripție aplicat în competițiile sale, Premier League nu are o limită similară, ceea ce a permis analizarea tranzacțiilor realizate încă din 2011.