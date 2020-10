Criza îi ia prin surprindere doar pe cei nepregătiţi. Iarina s-a apucat de cursuri de IT şi vrea să facă o schimbare în carieră

Pandemia de coronavirus a schimbat peste noapte felul în care muncim. Job-urile care nu au putut face trecerea la digital au generat cei mai mulţi şomeri. Asta i-a făcut pe unii să se gândească la o schimbare în carieră. Şcolile care fac cursuri de IT au multat totul în online şi au înregistrat creşteri ale cererilor în această perioadă. Cele mai căutate limbaje de programare sunt Java, Python sau React.



La fel de căutate sunt şi cursurile de Web Development sau Testare Manuală. Un curs care să îţi asigure un post de începător într-o companie de IT durează 6 luni, iar costul este de 270 de euro pe luna. Un studiu făcut de eJobs arăta că în luna mai erau 40.000 de locuri de muncă disponibile, iar cei mai căutaţi erau angajaţii din IT, e-commerce sau automatizări. Iarina este economist de profesie, însă a urmat cursurile de testare software online, pe ZOOM, şi vrea acum o schimbare în carieră.



„Am făcut cursul de software testing fiindcă se apropie de domeniul în care lucrez şi am crezut că se apropie de domeniul actual. Mi-a plăcut foarte mult cum s-au gândit la soluţii că să ne facă să se simţim că şi cum am fi în sala de clasă. Aş sfătui pe toată lumea să încerce să treacă spre acest domeniul pentru că ăsta este viitorul”, a declarat Iarina Drăjan.

Tot mai multe persoane care urmează astfel de cursuri se îndreaptă ulterior spre antreprenoriat.



„Oamenii cumva vor să deprindă digital skills tocmai pentru a se adapta vremurilor pe care le trecem. Apar tot mai multe cazuri în care oamenii la finalul cursurilor vor să meargă spre antreprenoriat spre zona de start-up-uri. Dacă e să ne raportăm la experienţele anterioare care au urmat unei crize, întotdeauna partea de tehnologie a trecut de partea iniţială a crizei. Imediat a apărut un boom tehnologic”, a spus Răzvan Voica CEO, Şcoala informală de IT.