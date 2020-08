Dacă nu mai vrei telefoane Huawei, ce zici de laptopuri?

Huawei ţi-a pregătit noul model de 13”, care s-ar putea să-ţi placă.

Este compact, are un touchpad mai mare şi este mai uşor. Ecranul are ramele subţiri, are luminozitate crescută şi are touchscreen.

Înăuntru vei găsi, în funcţie de modelul pe care-l vei avea, procesoare fie i5, fie i7, cu 8 sau 16GB RAM.

După specificaţii, deja îţi dai seama că Huawei Matebook X 13” a fost făcut pentru cei care vor ceva mic, uşor şi puternic.

Vei avea de ales între patru culori: Emerald Green, Space Gray, Mystic Silver şi Rose Gold.

Pentru cea mai ieftină variantă, o să scoţi din portofel 1.150 $ şi pentru cea de top, undeva la 1.450 $.

Momentan a fost lansat doar în China şi urmează să ajungă şi la noi, până la sfârşitul anului.