Două platforme online au blocat accesul preşedintelui Donald Trump. Twitch i-a suspendat contul în timp ce Reddit a interzis unul dintre cele mai mari grupuri de susţinători

Subredditul „The_Donald” a fost cea mai populară comunitate dedicată susţinătorilor preşedintelui, cu peste 790.000 de utilizatori. Administratorii Reddit i-au acuzat pe membrii grupului că au vizat şi hărţuit persoane şi au încălcat în mod constant regulile de conduită. „Reddit este un loc pentru comunitate şi apartenenţă, nu pentru atacarea oamenilor”,a declarat luni directorul companiei, Steve Huffman. Reddit a interzis odată cu grupul lui Trump mai multe conturi pentru încălcarea politicilor sale.

În aceeaşi zi, platforma Twitch a suspendat temporar contul preşedintelui, după ce ulterior semnalase şi eliminase mai multe postări inadecvate ale acestuia. Twitch a invocat nerespectarea politicii sale privind incitarea la ură din timpul discursului.

BREAKING: Social media live-streaming platform Twitch just suspended President Trump's account for "hateful conduct." This comes just hours after Reddit banned the The_Donald subreddit.



Donald Trump's social media empire is burning down and it's glorious to watch!