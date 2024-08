"Google it - no more". Decizie în instanţă: monopolul Google al căutărilor online este ilegal

Un judecător din SUA a hotărât că Google a acţionat ilegal pentru a menţine monopolul asupra căutărilor online şi a publicităţii aferente. Compania Google a fost dată în judecată de Departamentul de Justiţie în 2020 pentru controlul asupra a aproximativ 90% din piaţa de căutare online.

