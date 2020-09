Imagini spectaculoase din Japonia: Un robot gigantic a fost testat

Robotul are o înălţime de peste 18 metri şi cântăreşte 24 de tone, cu peste 200 de piese realizate dintr-un amestec de oţel şi plastic armat cu fibră de carbon, potrivit companiei care l-a creat.

Atracţia urma să se deschidă în octombrie 2020, dar, din cauza pandemiei de coronavirus, vizitatorii vor trebui acum să aştepte puţin mai mult.

"Această decizie a fost luată pentru a asigura sănătatea şi siguranţa fanilor şi a angajaţilor noştri ca răspuns la răspândirea mondială a COVID-19", a declarat într-un comunicat compania care operează site-ul.

Anime-urile au apărut la începutul anilor 1900.

Dar pe atunci, animaţiile erau costisitoare de realizat şi lucrările din Japonia erau umbrite de succesul Disney.

În timpul celui de-al doilea război mondial, genul s-a extins pe măsură ce guvernul militar japonez a ordonat animatorilor să creeze filme de propagandă pentru a influenţa masele.

Mai recent, hit-uri comerciale precum „Pokémon” şi „Dragon Ball Z”, au adus anime-urilor publicului din întreaga lume.

