Au trecut 12 ani de la primul pas pentru Elon Musk. În 2008, SpaceX trimitea prima rachetă privată pe orbită

Azi auzi la tot pasul de SpaceX, dar acum 12 ani, Elon Musk era destul de strâmtorat. Tesla înghiţea sume mari de bani, iar SpaceX încă nu livrase nimic pe orbită.

Totul s-a schimbat însă pe 28 septembrie 2008, odată cu lansarea Falcon 1, prima rachetă privată care a ajuns pe orbită în jurul Pământului. Ţine minte că era acum 12 ani, aşa că o întrerupere a stream-ului video n-a surprins pe nimeni.

Falcon 1 era concepută integral de SpaceX, dar era la a patra tentativă de a ajunge pe orbită. Ca să demonstreze capacităţile rachetei, Falcon 1 a dus pe orbită o încărcătură de test. Abia un an mai târziu a venit şi prima misiune comercială, când Falcon 1 a dus pe orbită un satelit malaezian.

90 de milioane de dolari au fost investiţi în construcţia rachetei şi a fost doar începutul pentru flota de vehicule spaţiale pe care o are astăzi SpaceX.

Elon Musk: „Acesta e doar primul pas pentru SpaceX , am demonstrat că putem ajunge pe orbită şi o să continuăm s-o facem. Am arătat că am eliminat orice eroare de design. E doar primul pas pentru SpaceX. Anul viitor vom face prima lansare din programul de transport pe orbită al NASA.”