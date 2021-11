Internetul global, afectat de o pană majoră. Snapchat, Spotify şi alte site-uri populare sunt afectate de o problemă a serviciului Google Cloud

O întrerupere masivă a serviciului Google Cloud a provocat marţi după-amiază blocarea mai multor site-uri importante precum Spotify, Snapchat, Discord.

Pagina de servicii a Google Cloud arată că vinovată este o problemă de reţea care afectează aproape o duzină de site-uri şi mii de utilizatori din întreaga lume, scrie dailymail.co.uk

Problema a început după ora 12:00 ET (ora 19:00- ora României) şi provoacă erori 404 pe paginile web.

Multe dintre servicii sunt conştiente de întrerupere, împărtăşind informaţia pe Twitter, dar nu au spus când vor fi rezolvate problemele.

We are aware of an issue with Google Cloud Platform. See our status dashboard for details: https://t.co/eEsJOYU7Xg