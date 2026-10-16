Invenția care face fațadele blocurilor vechi să se răcească singure, fără ventilatoare

Ideea a pornit de la o imagine obișnuită în orașe vara: fațade de blocuri vechi pline de țevi și unități exterioare de aer condiționat, din care apa de condens se scurge fără niciun folos, scrie OKDiario. Autorul este Haecheol No, de la Universitatea Jeonju.

Problema pe care vrea să o rezolve este încălzirea excesivă a orașelor vara: asfaltul și clădirile absorb căldura, aparatele de aer condiționat încălzesc și mai mult aerul de afară, consumul de energie crește, iar oamenii suportă temperaturi tot mai greu de îndurat.

Cum funcționează

Apa rece produsă de aparatul de aer condiționat este colectată, filtrată și trimisă prin țevi către panourile montate pe fațada clădirii.

În interiorul fiecărui panou, apa se întinde pe o suprafață cu multe canale, formând o peliculă subțire. Pe măsură ce se evaporă, apa absoarbe căldura, răcește panoul și reduce căldura care ajunge la peretele clădirii.

Între panouri și perete există un spațiu de 9 centimetri, prin care aerul cald și umed se ridică și iese în mod natural, fără ajutorul ventilatoarelor. Apa care nu se evaporă este colectată și refolosită sau se scurge.

Panouri care se schimbă ca piesele de Lego

Fiecare panou are aproximativ 90 de centimetri înălțime, 73,5 centimetri lățime și 5 centimetri grosime. Între panouri sunt lăsate spații de un centimetru, pentru ca aerul să circule și apa să se scurgă.

Panourile pot fi scoase ușor din suportul în care sunt montate, iar alimentarea cu apă se oprește automat când unul este îndepărtat. Astfel, un panou poate fi curățat sau înlocuit fără să fie oprit întregul sistem.

Ce trebuie încă demonstrat

Deocamdată nu există măsurători publicate: nu se știe cu câte grade se răcește peretele și nici câtă energie s-ar economisi. Urmează o machetă și un prototip cu un singur panou, testate cu camere termice și senzori, apoi teste de durabilitate pentru filtrare, curățare, colmatare, rezistența la razele ultraviolete și deformarea materialului în umezeală.

Specialiștii atrag atenția că apa de condens nu este apă distilată, iar umezeala de pe fațadă poate favoriza microorganismele, dacă uscarea nu e bine controlată. Rămâne și întrebarea ce se întâmplă în zilele în care aerul condiționat nu funcționează. Ultima etapă prevăzută este o instalație-pilot pe o clădire veche.