Prima pagină » Tehnologie » Invenția care face fațadele blocurilor vechi să se răcească singure, fără ventilatoare

Invenția care face fațadele blocurilor vechi să se răcească singure, fără ventilatoare

Un student din Coreea de Sud a proiectat un sistem care colectează apa de condens de la aparatele de aer condiționat și o folosește pentru a răci fațadele clădirilor vechi. Proiectul se numește Urban Dew și participă la concursul internațional de design James Dyson Award 2026.
Invenția care face fațadele blocurilor vechi să se răcească singure, fără ventilatoare
Andreea Tobias
16 oct. 2026, 17:55, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ideea a pornit de la o imagine obișnuită în orașe vara: fațade de blocuri vechi pline de țevi și unități exterioare de aer condiționat, din care apa de condens se scurge fără niciun folos, scrie OKDiario. Autorul este Haecheol No, de la Universitatea Jeonju.

Problema pe care vrea să o rezolve este încălzirea excesivă a orașelor vara: asfaltul și clădirile absorb căldura, aparatele de aer condiționat încălzesc și mai mult aerul de afară, consumul de energie crește, iar oamenii suportă temperaturi tot mai greu de îndurat.

Cum funcționează

Apa rece produsă de aparatul de aer condiționat este colectată, filtrată și trimisă prin țevi către panourile montate pe fațada clădirii.

În interiorul fiecărui panou, apa se întinde pe o suprafață cu multe canale, formând o peliculă subțire. Pe măsură ce se evaporă, apa absoarbe căldura, răcește panoul și reduce căldura care ajunge la peretele clădirii.

Între panouri și perete există un spațiu de 9 centimetri, prin care aerul cald și umed se ridică și iese în mod natural, fără ajutorul ventilatoarelor. Apa care nu se evaporă este colectată și refolosită sau se scurge.

Panouri care se schimbă ca piesele de Lego

Fiecare panou are aproximativ 90 de centimetri înălțime, 73,5 centimetri lățime și 5 centimetri grosime. Între panouri sunt lăsate spații de un centimetru, pentru ca aerul să circule și apa să se scurgă.

Panourile pot fi scoase ușor din suportul în care sunt montate, iar alimentarea cu apă se oprește automat când unul este îndepărtat. Astfel, un panou poate fi curățat sau înlocuit fără să fie oprit întregul sistem.

Ce trebuie încă demonstrat

Deocamdată nu există măsurători publicate: nu se știe cu câte grade se răcește peretele și nici câtă energie s-ar economisi. Urmează o machetă și un prototip cu un singur panou, testate cu camere termice și senzori, apoi teste de durabilitate pentru filtrare, curățare, colmatare, rezistența la razele ultraviolete și deformarea materialului în umezeală.

Specialiștii atrag atenția că apa de condens nu este apă distilată, iar umezeala de pe fațadă poate favoriza microorganismele, dacă uscarea nu e bine controlată. Rămâne și întrebarea ce se întâmplă în zilele în care aerul condiționat nu funcționează. Ultima etapă prevăzută este o instalație-pilot pe o clădire veche.

Recomandarea video

Programul de guvernare, capitolul Justiție: nicio măsură concretă de combatere a corupției sau de decartelizare a sistemului judiciar
G4Media
George Pușcaș, audiat la DIICOT! Prejudiciu de 2,5 milioane de euro
GSP.ro
Caz incredibil într-un sat din Maramureș. O femeie a fost amendată cu 500 de lei pentru că găinile i-au scăpat din curte și au murdărit pavajul vecinei. Soțul femeii: „Nu poți pune GPS pe ele!”
Gandul
De ce a atacat tânăra din Constanța mai mulți oameni, de fapt. Agresoarea a fost plasată în AREST preventiv
Cancan
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Prosport
PNL întră în opoziție după 7 ani de guvernare. Liberalii se pregătesc pentru lupta de gherilă cu binomul PSD-Dan
Libertatea
Omenirea ar putea dispărea până în anul 2100. Cele două ameninţări care îi îngrijorează pe experţi
CSID
Tesla prezintă noua generație Roadster, cu tehnologii dezvoltate împreună cu SpaceX
Promotor