Jeff Bezos ameninţat cu ghilotina

Nici când eşti cel mai bogat om din lume n-ai liniste. Jeff Bezos, după ce a trecut de pragul de 200 de miliarde, s-a trezit cu protestatari în faţa casei sale din Washington.

Grupul, condus de Chris Smalls, un angajat concediat de la Amazon, a cerut un salariu minim de 30 de dolari pe oră pentru angajaţi. De altfel, Small a fost concediat de la Amazon tot în urma unui protest.

Ideea lor de protest e cel puţin interesantă, au construit o ghilotină în faţa casei lui Bezos. Grupul a ameninţat că va continua protestul la toate sediile Amazon din Statele Unite.

Deocamdată nimic despre proteste la nivel mondial, pentru că ar fi trebuit să ne aşteptăm să vedem ghilotine şi la sediile Amazon de la Iaşi şi Bucureşti.

Protesters build a guillotine outside of Jeff Bezos’s house. Yesterday the Amazon billionaire was reported to become the first man worth $200 billion. pic.twitter.com/tY1wb0F1uj