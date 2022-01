Lovitură de 20 de miliarde de dolari pentru Sony, după cea mai mare tranzacţie de pe piaţa jocurilor video

Acţiunile grupului japonez Sony Group Corp, producătorul consolelor de jocuri video PlayStation, au scăzut miercuri cu 13% la bursa de la Tokyo, cea mai mare scădere din octombrie 2008, după ce rivalul american Microsoft Corp. a anunţat un acord de 69 de miliarde de dolari pentru achiziţionarea dezvoltatorului de jocuri video Activision Blizzard Inc, relatează Bloomberg.

Preluarea Activision Blizzard Inc, cea mai mare tranzacţie încheiată vreodată în sectorul jocurilor video, face din Microsoft, producătorul consolelor de jocuri video Xbox, a treia cea mai mare companie de gaming din lume şi a şters 20 de miliarde de dolari din capitalizarea de piaţă a Sony într-o singură zi.

Microsoft a anunţat marţi că are peste 25 de milioane de abonaţi Game Pass şi va oferi cât mai multe jocuri Activision Blizzard în cadrul Xbox Game Pass şi PC Game Pass, cuprinzând atât titluri existente, cât şi titluri noi, potrivit şefului Xbox, Phil Spencer. Call of Duty, Diablo şi World of Warcraft se numără printre mai multe francize de mare succes dezvoltate sub umbrela Activision Blizzard.

„Sony se va confrunta cu o provocare monumentală pentru a rămâne în frunte în acest război. În condiţiile în care cel mai probabil jocul Call of Duty va fi oferit exclusiv abonaţilor la serviciul Game Pass.” a declarant Amir Anvarzadeh analist la Asymmetric Advisors.

De-a lungul timpului, Sony şi-a menţinut un avans constant în ceea ce priveşte vânzările şi jocurile exclusive faţă de ofertele Microsoft. Acum că rivalul său din Redmond, Washington, a semnalat că este hotărât să investească sume mari pentru a reduce acest decalaj, Sony va fi presată să răspundă.

"Sony se va strădui să egaleze Microsoft în ceea ce priveşte banii pe care îi poate cheltui pentru a cumpăra IP-uri de jocuri populare", a declarat analistul Kazunori Ito de la Morningstar Research. "Scăderea acţiunilor ilustrează faptul că investitorii sunt îngrijoraţi că Sony ar putea să nu fie în măsură să continue să câştige dacă, într-adevăr, industria se îndepărtează de modelul bazat pe hardware."