Lucid Motors a construit o fabrică pentru autovehicule electrice într-un singur an. Cât a costat spaţiul ultra-modern

Când ai 700 de milioane de dolari la dispoziţie, e suficient un an pentru a construi o fabrică ultra-modernă. Asta a reuşit compania Lucid Motors. Noua fabrică a fost ridicată de la zero în Arizona şi are peste 300 de mii de metri pătraţi.

Compania are însă planuri şi mai mari. Vrea să o marească de 5 ori astfel încât să producă 400.000 de maşini electrice pe an.

„Am putut să contruim fabrica exact cum ne doream, să facem exact ce va ajunge la client. Cu investiţia exact cât era necesar pentru a reuşi asta. Şi valoarea exactă pe care o aducem corporaţiei. Strategia Greenfield (construirea de la zero n.red.) este modul prin care facem asta”, explică Steve Inglis, senior manager Lucid Motors.

Fabrica a fost terminată la timp pentru ca Lucid să lanseze pe piaţă prima maşină. Se numeşte Lucid Air şi este un sedan electric de lux cu o autonomie de 830 de kilometri. Şi multă forţă la un preţ de pornire de 80.000 de dolari.