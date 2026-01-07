O companie europeană promite o revoluție a ochelarilor de vedere. O pereche pentru toate afecțiunile

Ochelarii conțin senzori de urmărire a ochilor, precum și cristale lichide în lentile, care sunt utilizate pentru a modifica instantaneu prescripția. Rezultatul, potrivit companiei, este o îmbunătățire față de lentilele bifocale sau varifocale actuale, ambele destinate persoanelor care au nevoie de ajutor pentru a vedea atât la distanță, cât și de aproape, dar care prezintă dezavantaje, relatează CNN.

Lentilele bifocale, a căror invenție este atribuită în mare parte lui Benjamin Franklin la sfârșitul secolului al XVIII-lea, sunt împărțite în două zone cu mărire diferită, zona principală fiind destinată de obicei vederii la distanță, iar o zonă mai mică fiind destinată de obicei citirii sau vederii de aproape.

O îmbunătățire mai recentă a acestui design clasic este lentila varifocală din anii 1960, care oferă o soluție similară, dar are o tranziție lină, mai degrabă decât bruscă, între zonele de mărire, urmărind o vedere mai uniformă.

Ambele necesită ca utilizatorul să privească prin partea corectă a lentilei pentru a focaliza obiectele apropiate sau îndepărtate și, deși lentilele varifocale sunt recunoscute pentru o experiență mai lină pentru utilizator, ele provoacă și distorsiuni în vederea periferică și necesită o perioadă de adaptare, pe lângă faptul că sunt de câteva ori mai scumpe decât lentilele obișnuite sau bifocale.

Prin utilizarea unei lentile dinamice, IXI elimină zonele de mărire fixă: „Lentilele varifocale moderne au acest canal de vizualizare îngust deoarece combină practic trei lentile diferite”, a declarat Niko Eiden, CEO al IXI, citat de CNN.

„Există vedere la distanță, la distanță intermediară și la distanță scurtă, iar aceste lentile nu pot fi combinate perfect. Prin urmare, există zone de distorsiune, părțile laterale ale lentilelor sunt destul de inutile pentru utilizator, iar apoi trebuie să gestionezi cu atenție ce parte a acestui canal de vizualizare privești.”

Cu ce sunt diferiți

Ochelarii IXI, a spus Eiden, vor avea o zonă de „citire” mult mai mare pentru vedere de aproape deși tot nu la fel de mare ca întreaga lentilă și vor fi, de asemenea, poziționați „într-un loc mai optim”, pe baza examenului oftalmologic standard al utilizatorului. Dar cel mai mare avantaj, a adăugat Eiden, este că, în majoritatea cazurilor, zona de citire dispare pur și simplu, lăsând prescripția principală pentru distanță lungă pe întreaga lentilă.

„Pentru a vedea la distanță, diferența este cu adevărat izbitoare, deoarece cu lentilele varifocale trebuie să te uiți la partea superioară a lentilei pentru a vedea la distanță. Cu lentilele noastre, ai întreaga zonă a lentilei pentru a vedea la distanță — așa cum erai obișnuit când erai puțin mai tânăr”, a explicat Eden, referindu-se la persoanele care purtau ochelari pentru vedere la distanță încă din adolescență sau la începutul vârstei adulte, înainte de a începe să aibă nevoie și de ochelari de citit, ca majoritatea oamenilor pe măsură ce îmbătrânesc.

IXI are 75 de angajați și a strâns fonduri de puțin peste 40 de milioane de dolari. Ochelarii cu focalizare automată vor fi lansați în cursul anului viitor și vor costa mai mult decât cei obișnuiți, a spus Eiden, fără a da detalii: „Vom fi în segmentul de vârf al ochelarilor existenți”.

Noii ochelari nu vor fi fără dezavantaje, recunoaște Eiden: „Acesta va fi încă un produs pe care trebuie să îl încărcați”, a spus el. Deși portul de încărcare este magnetic și ascuns inteligent în zona tâmplelor, va fi necesară încărcarea peste noapte. Cu toate acestea, componentele electronice și bateria nu au un impact semnificativ asupra aspectului ochelarilor, care ar putea fi ușor confundați cu cei obișnuiți. De asemenea, au aproximativ aceeași greutate, unul dintre cele mai recente prototipuri cântărind doar 22 de grame.

De asemenea, sunt de așteptat unele distorsiuni vizuale: „În lentilele noastre, desigur, există această zonă de amestec”, a explicat Eiden. „Partea centrală este zona clară, iar apoi există marginea unde cristalul lichid se oprește și care nu este atât de plăcută la vedere, dar zona centrală este suficient de mare încât să o puteți folosi pentru citit. Deci, avem propriile noastre distorsiuni pe care le introducem, dar în majoritatea cazurilor, acestea nu vor fi vizibile.”