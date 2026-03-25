Prima pagină » Tehnologie » OpenAI dezactivează generatorul video cu inteligență artificială

Într-un anunț surprinzător făcut marți, OpenAI a declarat că „își ia rămas bun” de la generatorul său video cu inteligență artificială, Sora.
Sursa foto: May James/SOPA Images via ZUMA Press Wire
Laurențiu Marinov
25 mart. 2026, 04:58, Știri externe

Această mișcare anunțată de OpenAI vine la doar șase luni după lansarea spectaculoasă a unei aplicații independente prin care oamenii puteau crea și partaja videoclipuri hiperrealiste cu inteligență artificială într-un feed social cu derulare, potrivit The Guardian.

„Tuturor celor care au creat cu Sora, l-au distribuit și au construit o comunitate în jurul lui: vă mulțumesc”, a scris compania într-o postare pe X. „Ceea ce ați creat cu Sora a contat și știm că această veste este dezamăgitoare.”

OpenAI a pus Sora la dispoziția publicului pentru prima dată la sfârșitul anului 2024, dar abia după lansarea Sora 2 și a aplicației sale independente, în septembrie anul trecut, generatorul video a atras atenția publicului larg.

La doar câteva zile după lansare, a ocupat rapid locul 1 în topul magazinului de aplicații Apple. Oamenii au creat tot felul de videoclipuri scurte absurde, cum ar fi Diana, Prințesa de Wales, făcând parkour și câini conducând mașini. Dar generatorul video a primit și critici pentru videoclipuri violente și rasiste , precum și pentru utilizarea de personaje protejate de drepturi de autor, deepfake-uri și dezinformare.

OpenAI și Disney au semnat un acord

Închiderea generatorului video are loc la doar trei luni după ce OpenAI și Disney au semnat un acord pe trei ani care le-ar permite utilizatorilor Sora să creeze videoclipuri cu peste 200 de personaje Disney licențiate, inclusiv cele din Marvel, Pixar și Star Wars. Un purtător de cuvânt al companiei Walt Disney a declarat pentru The Guardian într-o declarație scrisă că studioul își va încheia acum parteneriatul cu OpenAI.

 

