Fanii Tik Tok continuă să găsească noi variante de a se menţine ocupaţi în izolare şi de a-i provoca pe alţii. Ultimul trend se numeşte ,,Wipe it down” şi te transformă într-un alt om.

Ideea din spatele challenge-ului este ca tu să începi filmarea purtând o ţinută, iar după ce ştergi o oglindă, printr-un cut scurt, să apari tot tu dar cu un look nou. Wipe it down are în prezent sunt peste 460 de milioane de vizualizări pe Tik Tok.

Artişti celebri precum Will Smith, Jason Derulo s-au amuzat cu această provocare. Un exemplu de la noi este Alina Eremia care este în trend şi ea.