Revolut a început să-și restabilească serviciile după o pană a Google Cloud. Plățile și transferurile sunt în continuare afectate

La ora 17:00 GMT (ora 20:00, ora României), șase dintre cele 27 de servicii listate pe site-ul britanic al companiei funcționau, însă plățile cu cardul, transferurile și retragerile de numerar erau în continuare afectate, potrivit Reuters.

Problemele au fost provocate de o întrerupere a serviciilor Google Cloud în regiunea europe-west2, care deservește Londra. Defecțiunea a afectat mai multe companii financiare și platforme online.

Printre serviciile Revolut indicate ca funcționale se numărau asistența prin chat și transferurile interne. Cele mai multe dintre funcționalitățile listate continuau însă să prezinte probleme, inclusiv plățile cu cardul, transferurile, retragerile de la bancomate, schimburile valutare și tranzacționarea acțiunilor.

Revolut: Banii și datele clienților sunt în siguranță

Revolut a transmis că fondurile și datele utilizatorilor nu au fost afectate de incidentul tehnic.

„Putem confirma că banii și datele tuturor clienților noștri sunt în siguranță”, a transmis compania, potrivit informațiilor publicate de Mediafax.

În România, unde Revolut a depășit pragul de cinci milioane de clienți persoane fizice, utilizatorii au raportat probleme la accesarea aplicației și la efectuarea operațiunilor bancare. Unii nu au putut să efectueze plăți cu cardul sau transferuri, în timp ce alții au întâmpinat dificultăți la autentificare.

Google a anunțat că echipele sale tehnice au intervenit pentru remedierea problemelor. Compania a atribuit întreruperea unui incident legat de alimentarea cu energie electrică în regiunea sa cloud din Londra, fără să comunice inițial toate detaliile tehnice ale defecțiunii.

Restabilirea parțială a serviciilor Revolut nu înseamnă că toate operațiunile au revenit la normal. La momentul raportării Reuters, compania nu anunțase restabilirea completă a tuturor funcționalităților.