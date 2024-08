Test ZF cu Google Pixel 9: noua referinţă pentru piaţa smartphone-urilor cu Android

Cu noua serie, Pixel 9 Google a lăsat în urmă problemele tehnice din trecut, oferind trei modele premium, cu o cameră foto excelentă, ecrane mai luminoase, baterii mai mari - care devin, în sfârşit, noul etalon al smartphone-urilor din „galaxia“ telefoanelor cu sistem de operare Android şi un rival puternic pentru Apple iPhone. Dar Google şi-a pus întreaga greutate pe zona software şi a inteligenţei artificiale (AI), integrând-o puternic în noua serie de telefoane - cu funcţii utile pentru clienţi consumer, corporatişti sau antreprenori, dar propunând şi noi moduri de interacţiune - cum este chatbotul Gemini Live – care le cer utilizatorilor deschidere spre noi moduri de interacţiune. O zonă în care AI străluceşte este în combinaţie cu sistemul de camere foto al Pixel, întotdeauna un punct forte al seriei.

Gigantul american Google a ales un moment bun să intre oficial pe piaţa de smart­phone-uri din România: noua sa serie de smartphone-uri Pixel, aflată la a noua generaţie, reprezintă un produs matur, care a lăsat în urmă problemele de la modelele anterioare, având acum caracteristicile necesare pentru a atrage atenţia utilizatorilor locali - foarte atenţi la performanţele tehnice şi design - pentru a concura direct cu liderii segmentului premium, Apple şi Samsung.

Cu o carcasă din aluminiu şi panouri de sticlă Gorilla Glass Victus 2, camere foto care continuă să fie unele dintre cele mai bune din industrie, o baterie mai mare, senzor de amprentă impecabil şi ecrane mai lu­mi­noase, toate modelele Google Pixel 9 apar­ţin fără dubiu seg­mentului premium al pieţei, iar parte­neriatul exclusiv cu Vodafone - unul dintre cei mai mari jucători locali din piaţa de telecom - le aduce şi vizibilitatea nece­sară în faţa clienţilor.

Google a venit în România când piaţa pentru modelele premium creşte

Segmentul premium de pe piaţa de smartphone-uri din România, care cuprinde telefoanele cu preţuri de peste 600 euro, va depăşi anul acesta pragul de un miliard de euro ca valoare şi va ajunge la peste un milion de bucăţi din punct de vedere cantitativ, conform unor estimări vehiculate anterior pe piaţă. Într-un an în România se vând aproximativ 3 milioane de smartphone-uri.

Vodafone şi-a extins puternic în ultimii ani oferta de smartphone-uri dar şi pentru diferite alte gadgeturi, pe care clienţii le pot achiziţiona în rate care pot ajunge la o durată de 36 de luni - prin intermediul platformei EasyTech. Compania a crescut puternic devenit astfel numărul unu pe piaţă după valoarea smartphone-urulor vândute, spuna recent pentru ZF Nedim Baytorun, directorul diviziei Consumer din cadrul Vodafone România. „În ultimii doi ani am crescut puternic în segmentul de comercializare de smartphone-uri şi alte echipamente odată cu lansarea platformei EasyTech. Iar dacă ne uităm la cotele de piaţă din cel mai recent trimestru am fost operatorul de telefonie mobilă numărul unu din punctul de vedere al valorii smartphone-urilor vândute pe piaţa din România“. Vodafone are aşteptări mari şi de la noua serie de smartphone-uri Google Pixel. „Este un moment important pentru noi, faptul că suntem partener exclusiv în piaţa de telefonie mobilă. Clienţii din România caută branduri premium de tehnologie de la un nume mare precum Google“, a spus Baytorun.

Despre noile caracterstici tehnice

Este o comparaţie care enervează pe toată lumea, dar trebuie spus că noile telefoane Pixel 9 seamănă mult cu cele mai recente iPhone-uri. Ar trebui însă ca această afir­maţie să fie tratată ca un compliment - Google are încă 3-5% din piaţa smartphone-urilor, iar Apple este unul dintre cei mai pu­ternici jucători din acest spaţiu.

Pixelul de bază de generaţia a noua are laturi plate cu colţuri rotunjite şi o finisare mată netedă, cu panouri din Gorilla Glass Victus 2.

Pixel 9 prezintă cel mai recent ecran OLED Actua de 6,3 inci de la Google, care oferă o luminozitate maximă şi mai ridicată de 2.700 de niţi (faţă de 2.000 de niţi pentru Pixel 8). Valoarea creşte la 3.000 de niţi pe Pixel 9 Pro şi Pro XL.

După problemele din trecut, o actualizare bine­venită este un nou scanner de amprente cu ultra­su­nete ascuns sub ecranele Pixel 9. Este mai fiabil decât senzorul optic folosit înainte şi, în testele mele, a deblocat telefonul aproape instantaneu de fiecare dată.

Cipurile Tensor ale Google nu ies primele în testele de performanţă, dar dincolo de acele benchmarkuri în experienţa mea, Pixel 9 şi Tensor G4 au livrat putere fără probleme, comutând între aplicaţii şi oferind o experienţă fluidă.

Ce poate face şi ce nu inteligenţa artificială integrată în telefon

Întreaga greutate a Google - unul dintre giganţii globali care joacă în prima ligă a dezvoltării modelelor de inteligenţă artificială (AI) - se simte însă mai ales în integrarea puternică a funcţiilor bazate pe AI în cadrul telefoanelor. Jucând în altă ligă faţă de Apple sau Samsung din acest punct de vedere, Google poate da tonul pe piaţă, iar seria Pixel poate oferi o imagine despre cum îşi imaginează Google viitorul smartphone-urilor.

Poate că AI a jucat de altfel un rol prea mare în prezentarea noii serii de telefoane Pixel 9, hardware-ul trecând într-un rol secund. O parte dintre funcţiile AI prezentate nu sunt disponibile încă în România, astfel că vom trece în revistă câteva dintre funcţiile esenţiale.

Poate cea mai utilă nouă funcţie bazată pe AI este aplicaţia Pixel Screenshots şi asta pentru că aceasta îmbunătăţeşte modul în care oamenii îşi folosesc deja telefoanele. E vorba de cum ne folosim smartphone-urile. Când navighezi şi dai peste ceva amuzant sau interesant, ce faci? Cel mai des salvezi pentru mai târziu, adesea făcând o captură de ecran, iar ici intervine aplicaţia Screenshots. Folosind AI pentru a analiza conţinutul unei poze, o poţi recupera uşor mai târziu cu o căutare rapidă.

Poate fi vorba de reţete, de o declaraţie interesantă pe LinkedIN, un studiu, o cifră – orice până la urmă. Iar odată ce captura e salvată, pot fi încrezător că o voi găsi în viitor. Şi spre deosebire de funcţia Recall a Microsoft din Windows 11, aplicaţia Screenshots de la Google se „uită“ doar la lucrurile pe care le capturezi manual în loc să înregistreze automat tot ce faci, astfel că se simte mai puţin intruzivă.

O altă zonă în care AI străluceşte este în combinaţie cu sistemul de camere foto al Pixel, întotdeauna un punct forte al seriei.

Sistemul dual de camere, format dintr-un senzor principal de 50MP şi o cameră ultra-wide de 48MP, captează imagini excelente în orice condiţii de iluminare.

Adevărata magie se întâmplă însă la intersecţia dintre hardware şi software. Funcţiile AI integrate în camera foto transformă modul în care facem şi edităm fotografiile:

Funcţia „Add Me“ permite includerea fotografului în imaginile de grup. Prin capturarea a două cadre separate şi combinarea lor inteligent, AI-ul creează o singură imagine în care toată lumea apare, inclusiv persoana care a făcut fotografia.

Şi modelul de bază Pixel 9 oferă o calitate ridicată a fotografiilor, plus mai multe funcţii bazate pe AI, precum adăugarea cuiva într-o fotografie, sau eliminarea cuiva dintr-un cadru, crearea unei fotografii în care toată lumea are ochii deschişi dintr-o serie de fotografii. Pentru entuziaştii fotografiei care doresc şi mai multă versatilitate, modelele Pixel 9 Pro şi Pro XL oferă în plus o cameră telescopică cu zoom optic 5x. Aceasta extinde semnificativ posibilităţile creative, permiţând capturarea detaliilor de la distanţă fără compromiterea calităţii imaginii.

Gemini AI face smartphone-ul în mod suplimentar relevant şi pentru mediul de business: e un asistent util pentru cei cu agende aglomerate - poate corecta texte, extrage idei esenţiale din documente mari sau oferi idei - sunt multe opţiuni aici, trebuie doar sa ştii ce şi cum îi ceri.