Twitter reduce afişarea conţinutului problematic pe platformă. Postările care incită la violenţă şi ură au fost primele eliminate

La începutul acestui an, Twitter a anunţat modificări ale politicii sale de conţinut care au vizat în special conţinutul violent şi discriminatoriu afişat de terţi. Conturile care nu respectă noua politică implementată vor fi suspendate dacă nu îşi schimbă obiceiurile.

În martie, Twitter a detalia noua politică prin care doreşte să reducă „conţinutul nociv din surse externe” la care sunt expuşi utilizatorii.

As we continue to address harmful content, we’ve updated our link policy:



1️⃣ Hateful conduct and violence are now link content categories that we may block

2️⃣ Accounts dedicated to sharing these types of links may be suspended



The full policy: https://t.co/G99F3M779b