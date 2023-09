Ubisoft şi-a menţinut cifra de afaceri la 69 mil. euro în 2022 şi are planuri de extindere a echipei

Ubisoft România, unul dintre cei mai mari dezvoltatori de jocuri video de pe piaţa naţională de gaming, cu afaceri de peste 69 de milioane de euro (343 mil. lei) la finalul anului 2022, caută să recruteze nouă persoane care să ocupe diverse roluri în birourile pe care le deţine la nivel local – în Bucureşti şi Craiova, potrivit informaţiilor publicate pe site-ul companiei. Astfel, compania caută angajaţi care să ocupe poziţii precum video game tester, render programmer (Star Wars Outlaws), game play programmer (AC franchise) sau video game tester. În cadrul companiei lucra la finalul anului 2022 un număr de 1.819 angajaţi, cu 178 mai puţini decât în 2021 – când Ubisoft România raporta 1.997 de angajaţi, arată datele publice de pe site-ul Ministerului de Finanţe. Pe parcursul anului trecut, afacerile dezvoltatorului de jocuri video au scăzut cu circa 0,10% faţă de anul precedent, ajungând astfel de la 69,1 milioane euro (343,4 mil. lei) în 2021şi la 69 mil. euro (343 mil. lei) în 2022, conform informaţiilor publice. Pe de altă parte, compania şi-a crescut profitul net pe parcursul anului trecut. Astfel, la finalul lui 2022 profitul net al Ubisoft România a înregistrat o creştere de aproape 8%, ajungând de la 4,98 mil. euro (24,7 mil. lei) în 2021 la peste 5,3 mil. euro (26,7 mil. lei) în 2022.

Ubisoft Entertainment S.A. este o companie franceză care dezvoltă jocuri pentru PC şi jocuri video precum Assassin’s Creed Mirage, Prince of Persia: The Lost Crown, Avatar: Frontiers of Pandora, The Crew Motorfest, Star Wars Outlaws, XDefiant şi multe altele, potrivit datelor de pe site-ul companiei. La nivel global, Ubisoft deţine peste 45 de studiouri şi înregistrează peste 21.000 de angajaţi.