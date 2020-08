Vine Războiul Rece în Call of Duty

Dacă ţi-a plăcut „Call of Duty: Black Ops”, am o veste mare pentru tine. Săptămâna viitoare, pe 26 august, se lansează „Call of Duty: Black Ops – Cold War”.

Producătorul spune că jocul se bazează pe fapte reale, iar în trailerul jocului apar nume ca Yuri Bezmenov, dezertorul rus care a fugit în 1970 în Canada sau „Perseus”, numele de cod al spionului sovietic infiltrat în agenţiile occidentale cu scopul de a sabota programul nuclear american.

O combinaţie foarte interesantă, în care da, te joci, dar mai şi înveţi câte ceva.

De altfel, trailerul jocului pare mai degrabă un documentar istoric a cărui concluzie este cine nu-şi cunoaşte istoria e condamnat s-o repete.

Catalin e mare fan „Call of Duty: Black Ops” şi abia aşteaptă Cold War. „Drept să-ţi spun, am jucat aproape toate jocurile din seria Call of Duty, însă de departe cele care mi s-au părut cel mai bine închegate ca poveste au fost cele din seria Black Ops. Aşa că aştept, îmi lasă gura apă după Call of Duty: Black Ops – Cold War. Sunt sigur c-o să fie ceva super-mişto”, a spus Cătălin.