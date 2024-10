WhatsApp extinde opţiunea de verificare a linkurilor pentru siguranţa utilizatorilor

Potrivit WABetaInfo, utilizatorii versiunii beta 2.24.22.19 pot verifica acum orice link primit sau trimis prin aplicaţie, nu doar pe cele marcate ca fiind des distribuite.

Pentru a folosi noua funcţie, utilizatorii trebuie doar să apese lung pe un link din conversaţie şi să selecteze opţiunea Get link info on Google, disponibilă sub Copy link şi Open link. Imediat se va deschide Google Search, care oferă informaţii despre URL-ul selectat.

Iniţial, funcţia apărea doar pentru linkurile frecvent distribuite, dar acum este extinsă pentru toate linkurile din aplicaţie.

Noua opţiune de verificare ar trebui să ajungă la toţi utilizatorii cât de curând, însă nu se cunoaşte încă o dată exactă pentru lansarea globală.