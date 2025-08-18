Google preferă să plătească 36 de milioane de dolari pentru practici anticoncurențiale, decât să nu le facă deloc

Google va plăti o amendă de 36 de milioane de dolari după ce a încheiat acorduri cu cei mai mari doi operatori de telecomunicații din Australia, Telstra și Optus, prin care a restricționat instalarea altor motoare de căutare pe telefoanele Android.

Conform ABC News, compania americană Google a acceptat să achite o amendă de 36 de milioane de dolari, în urma unei investigații a Comisiei Australiene pentru Concurență și Consumatori (ACCC), care a constatat că gigantul tech a semnat acorduri anticoncurențiale cu Telstra și Optus, cei mai mari operatori de telecomunicații din țară.

În baza acestor înțelegeri, valabile timp de 15 luni, până în martie 2021, telefoanele Android vândute clienților de către Telstra și Optus veneau preinstalate exclusiv cu Google Search, iar alte motoare de căutare erau excluse.

În schimb, operatorii primeau o parte din veniturile generate de publicitatea derulată prin căutările utilizatorilor.

„Comportamentele care limitează concurența sunt ilegale în Australia”

Google a recunoscut că aceste practici au dus la „o reducere substanțială a concurenței” și a semnat un angajament executoriu în instanță prin care se obligă să elimine astfel de restricții din contractele sale cu producătorii de telefoane Android și operatorii telecom.

„Comportamentele care limitează concurența sunt ilegale în Australia, pentru că duc de obicei la mai puține opțiuni, costuri mai mari și servicii mai slabe pentru consumatori”, a declarat președinta ACCC, Gina-Cass Gottlieb.

Ea a subliniat că aceste schimbări vin într-un moment în care instrumentele de căutare bazate pe inteligență artificială transformă modul în care utilizatorii accesează informația, generând noi forme de concurență.