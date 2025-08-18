NASA și Google testează un asistent medical bazat pe inteligență artificială pentru misiunile astronauților pe Lună și Marte

NASA și Google colaborează pentru a testa un asistent medical bazat pe inteligență artificială, conceput pentru a sprijini astronauții în misiunile de lungă durată, în care întârzierile în comunicarea cu Pământul fac imposibile consultările medicale în timp real.

NASA, care se angajează într-o nouă eră a zborurilor spațiale umane cu programul său Artemis, colaborează cu Google pentru a testa un concept pentru un asistent digital al ofițerului medical al echipajului (CMO-DA), un tip de sistem de sprijin pentru decizii clinice (CDSS).

Asistentul digital ar oferi asistență medicală astronauților atunci când aceștia operează dincolo de orbita joasă a Pământului, cum ar fi în misiunile către Lună și Marte, permițând echipajelor să diagnosticheze și să trateze simptomele în mod autonom, potrivit Space.

„Instruiți pe baza literaturii de specialitate în domeniul zborurilor spațiale, sistemul de inteligență artificială utilizează tehnici de ultimă generație de procesare a limbajului natural și de învățare automată pentru a furniza în siguranță analize în timp real ale stării de sănătate și performanței echipajului”, au declarat reprezentanții Google într-un comunicat.

NASA și Google colaborează cu medici pentru a perfecționa modelul

Conform declarației, rezultatele preliminare indică posibilitatea unor diagnostice fiabile pe baza simptomelor raportate. NASA și Google colaborează acum cu medici pentru a testa și perfecționa modelul.

Misiunile în spațiul cosmic, inclusiv pe Lună sau pe Marte, pot implica întârzieri în comunicare, uneori de până la 45 de minute pentru o călătorie dus-întors cu viteza luminii către Planeta Roșie, ceea ce face imposibile consultările în timp real. Și, evident, o întoarcere rapidă pe Pământ nu este o opțiune în astfel de cazuri.

Un asistent AI la bord ar putea, prin urmare, să ajute la acoperirea unei lacune critice. Tehnologia ar putea fi utilă și în medii îndepărtate și dificile de pe Pământ, unde accesul la profesioniști medicali calificați este limitat.