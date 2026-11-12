Au fost dezvăluite locurile de evitat în 2027: de ce au ajuns pe listă

Ghidul turistic american Fodor’s a publicat „No List”, selecția anuală de locuri de evitat în 2027, potrivit SiViaggia.

Lista nu e un îndemn la boicot. Fodor’s le cere turiștilor să se gândească la cum își organizează vacanța, ca să nu agraveze aglomerația și să respecte economia locală. Pe listă sunt opt destinații: Riviera Albaneză, Coasta Amalfitană, Bali, Corsica, Edinburgh, Kyoto, Ngorongoro și Sedona.

Coasta Amalfitană, blocată pe un singur drum

Coasta Amalfitană are un drum principal, Statala 163, pe care încearcă să circule în același timp mii de oameni. Traficul blochează deplasările, iar autobuzele sunt pline. Din cauza închirierilor turistice, localnicii găsesc tot mai greu o casă.

Și Sentiero degli Dei, celebra potecă de deasupra mării, simte presiunea. Deschiderea recentă a aeroportului din Salerno a adus și mai mulți turiști. Fodor’s recomandă vizitele în afara sezonului și cazarea la proprietari din zonă.

Riviera Albaneză și Bali, sufocate de gunoaie și construcții

Ani la rând, Riviera Albaneză a fost prezentată ca varianta ieftină a plajelor grecești. Au urmat investițiile, hotelurile și turiștii: în 2025, Albania a primit 12,47 milioane de vizitatori. Ksamil și Dhërmi au acum probleme cu gunoiul, apele uzate și construcțiile noi, iar unele proiecte se apropie de zone naturale protejate. Ghidul propune alte zone ale țării, de la Alpii Albanezi la râul Vjosa.

Bali revine pe listă după un an de pauză. În 2025, insula a găzduit aproape 7 milioane de turiști străini, iar sistemul de colectare a gunoiului a cedat. Turismul consumă aproximativ 65% din apa insulei, iar hotelurile noi se construiesc pe locul orezăriilor. În Corsica, aglomerația din lunile de vară încarcă drumurile și piața locuințelor și alimentează tensiuni sociale și politice.

Kyoto, Edinburgh, Ngorongoro și Sedona

Pe Royal Mile din Edinburgh, BBC a numărat în 2025 nu mai puțin de 72 de magazine de suveniruri. Localnicii găsesc tot mai greu magazine pentru cumpărăturile de zi cu zi. Locuințele se închiriază pe termen scurt, mai ales în timpul Festivalului Fringe. Orașul a introdus o taxă pe înnoptare, din care finanțează și locuințe.

Kyoto a avut în 2025 un record de 62,79 milioane de vizite turistice. Autobuzele supraaglomerate și comportamentul lipsit de respect al unor turiști au dus la restricții, mai ales în cartierul istoric Gion. Pentru 2027 sunt pregătite noi măsuri, inclusiv tarife modificate la transport și la intrarea în unele monumente.

În Ngorongoro, în Tanzania, comunitățile masai spun că sunt presate să-și părăsească pământurile ancestrale. Guvernul prezintă mutările ca fiind voluntare, însă Human Rights Watch a documentat încălcări grave. Unele organizații masai le cer turiștilor să nu mai vină până nu se schimbă situația. Sedona, în Arizona, are sub 10.000 de locuitori și primește 3 milioane de turiști pe an. Acolo, Fodor’s recomandă hotelurile în locul caselor de vacanță.

Pe lângă lista neagră, Fodor’s a publicat 27 de destinații alternative, grupate pe regiuni: Africa, Asia, Australia și Pacific, America Centrală și Caraibe, Europa și America de Sud.