Locul din România care i-a cucerit pe pasionații de vin. A ajuns între cele mai frumoase regiuni viticole din Europa

Regiunea viticolă Dealu Mare se întinde pe aproximativ 60 de kilometri la sud de Carpați, în Muntenia, și este cunoscută în special pentru vinurile sale roșii. Podgoriile, amplasate pe dealuri protejate, sunt completate de crame de dimensiuni reduse și de producători moderni, ceea ce a transformat zona și într-o destinație pentru turismul viticol.

Travelbook, una dintre cele mai cunoscute publicații online de turism din Germania, a inclus Dealu Mare între cele cinci candidate la titlul de cea mai frumoasă regiune viticolă a Europei în cadrul ediției din 2026 a premiilor sale.

Deși distincția finală a revenit regiunii Ahrtal din Germania, prezența Dealu Mare pe lista scurtă oferă o expunere importantă României pe una dintre cele mai mari piețe europene de turism.

O tradiție veche, reinventată după comunism

Viticultura din Dealu Mare are o istorie de secole. Evoluția sa a fost însă puternic influențată de perioada comunistă, între 1947 și 1989, când producția de vin a fost naționalizată.

După căderea regimului comunist, regiunea a trecut printr-un amplu proces de reconstrucție și modernizare, descris uneori drept o adevărată „renaștere” a vinului românesc.

În prezent, producătorii combină tradiția locală cu tehnici moderne și cu soiuri internaționale. Printre vinurile reprezentative ale zonei se numără roșiile corpolente, Pinot Noir, precum și cupajele bazate pe Cabernet și Merlot.

De la degustări de vin la Vulcanii Noroioși

Pentru turiști, Dealu Mare înseamnă mai mult decât vizitarea podgoriilor. Numeroase crame organizează degustări și tururi ghidate, iar călătoria poate fi completată cu vizite în sate și orașe istorice, la mănăstiri, biserici și alte obiective de patrimoniu.

Printre atracțiile menționate în apropierea regiunii se află Castelul Iulia Hasdeu din Câmpina, Mănăstirea Ghighiu și, ceva mai departe, Vulcanii Noroioși de la Berca.

Nominalizarea Dealu Mare a venit în urma unui proces de selecție care a implicat comunitatea Travelbook și specialiști din industria turismului. La votul final au participat în premieră și cititorii publicației germane Bild. În total, peste 150.000 de voturi au fost exprimate în cadrul Travelbook Award 2026, competiție menită să identifice destinațiile turistice în tendințe pentru 2027.